La imagen más fuerte de la fecha 24 del Campeonato Nacional se dio en el partido entre O’Higgins y Coquimbo Unido, disputado en El Teniente de Rancagua. Cerca del final, el juvenil pirata Enzo Mettifogo disputó un balón con Leonel Mosevich y terminó en una ambulancia.

Más tarde, Coquimbo confirmó que el delantero de 18 años, quien disputaba su segundo partido en el torneo, sufrió una fractura de tibia y peroné. “Enzo será trasladado inmovilizado hasta Coquimbo para someterse a cirugía en las próximas 48 horas”, añadieron los piratas.

Su padre, Giancarlo Mettifogo, contó cómo fueron los desesperantes momentos. “Lo vi caer mal, que no se levantaba, y Enzo nunca se queda en el suelo. Jugó rugby en su infancia, no es como el futbolista tradicional que se tira y finge. Se me salieron las lágrimas por la impotencia de no poder hacer nada”, contó a LUN.

El delantero fue trasladado en ambulancia a un centro médico en Rancagua. “No había traumatólogo, entonces el doctor de Coquimbo le enchufó el pie porque tenía desplazamiento de peroné, lo estabilizaron, le pusieron bota y lo mandaron de vuelta a Coquimbo”, relató el padre.

En Coquimbo, el papá de Enzo Mettifogo confirmó que “lo operaron (este domingo) y tiene buen pronóstico. Nos dijeron que no era una operación de alta complejidad. Le pusieron una placa en el peroné y otra en la tibia, que no está completamente fracturada. Debería estar recuperado para febrero”.

“Me llamó mucha gente, desde dirigentes hasta el Nano Díaz. Estuvimos hablando una hora, y me dijo que lo quiere harto y que lo espera para la pretemporada en febrero. Desde el club también me dijeron que me quedara tranquilo, que se harán cargo de todo”, valoró.

