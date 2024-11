"No lo voy a saludar nunca más": Fernando Díaz estalló contra su ex ayudante técnico en Coquimbo

Si bien la salida de Fernando Díaz de Coquimbo Unido fue en octubre, todavía hay heridas que no cicatrizan. Una de ellas es el rol que jugó Esteban González, quien era su ayudante técnico.

Si bien Nano hizo una gran campaña con los Piratas en el primer semestre e incluso, estuvo metido en la pelea por el título, pero la salida de Luciano Cabral pegó fuerte en el rendimiento deportivo, lo cual terminó derivando en la salida del entrenador campeón con Unión Española en 2005.

Fernando Díaz disparó contra Esteban González

En conversación con Cooperativa Deportes, Díaz repasó su salida de Coquimbo Unido. Donde hizo hincapié en Esteban González. Quien era su ayudante técnico, se quedó en el club y asumió la dirección del plantel en el tramo final del Campeonato Nacional.

“La decisión tiene que tomarla cada persona, en el fútbol se estila y lo dije el día que me fui a despedir del plantel. Prefiero no dar mi opinión, solo que a Esteban seguramente no lo voy a saludar nunca más, -la relación- se quebró absolutamente“, explicó el experimentado entrenador.

Esteban González reemplazó a Fernando Díaz en Coquimbo. Imagen: Photosport.

Incluso, Fernando Díaz reveló una conversación con González, donde este le confirmó que había tenido contacto con la directiva antes de que Nano fuera despedido. “Me reconoció que habían hablado -con la dirigencia- antes, no sé si para esa situación, pero sí para quedarse, y eso me lo debió hablar“, detalló el DT.

Con Esteban González en la banca, Coquimbo Unido ganó dos partidos y empató uno, aunque no le alcanzó para clasificar a la Copa Sudamericana. Fernando Díaz sigue sin comprender su salida, la cual se dio tras caer ante Universidad de Chile.

“No la entiendo mucho todavía. Nunca hubo una conversación previa ni señales, a veces uno va entendiendo señales y sabe lo que viene, pero aquí veníamos de perder la semifinal de Copa Chile con la U, era la segunda vez en la historia que Coquimbo jugaba una semifinal de Copa Chile y levantamos el juego”, aseguró Díaz.