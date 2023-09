Nico Peric le pide a FIFA que corte la chacota y le entregue a Messi el premio The Best

Comienza el debate. Se dieron a conocer los 12 candidatos al premio The Best de la FIFA, y con la presencia de Lionel Messi en la lista, no son pocos los que piden que ya le den el premio, tal es el caso de Nicolás Peric.

En el programa ESPN F Show se hizo el análisis de quiénes podrían conformar la terna que peleará por el galardón, y en ese momento, el ex arquero exigió al organismo que corte la chacota y lo condecore a La Pulga.

¿Cuál es el pedido de Peric a la FIFA por el The Best?

Mientras sus compañeros discutían si Messi debía estar entre los finalistas, con Kevin De Bruyne y Erling Haaland, Peric afirma, con una sonrisa, que “denle el premio a Leo si es el mejor del mundo. Ya está. No sé para qué seguimos esta cuestión”.

En esa línea, el Loco hace un llamado a la FIFA, al afirmar que “no darle este premio a un tipo que hizo todo en un Mundial para que su selección la gane, no me parece que pueda pasar”, y agrega que el argentino “es demasiado trascendente para el fútbol”.

Y cuando el conductor del programa, Cristián Sánchez, quiso poner a Haaland sobre Messi para ganar el The Best, Peric fue categórico en decir que “él es un goleador, no es el mejor jugador del mundo“.

¿Quiénes son los nominados al premio The Best?

Estos son los nominados al premio The Best al Jugador del Año de la FIFA:

Julián Álvarez (Argentina).

Marcelo Brozović (Croacia).

Kevin De Bruyne (Bélgica).

Ilkay Gündogan (Alemania).

Erling Haaland (Noruega).

Rodri Hernández Cascante (España).

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia).

Kylian Mbappé (Francia).

Lionel Messi (Argentina).

Victor Osimhen (Nigeria).

Declan Rice (Inglaterra).

Bernardo Silva (Portugal).

¿Quiénes votan en el premio The Best?

Desde el jueves 14 de septiembre hasta el 6 de octubre, los hinchas pueden votar por sus favoritos, a nivel femenino y masculino, en el sitio oficial de la FIFA.

Tras ello, serán los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales asociadas al organismo, más un grupo selecto de periodistas, quienes tomen la decisión de escoger a quienes ganen los premios The Best.