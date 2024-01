Deportes Melipilla dio una de las grandes sorpresas del mercado de pases con el fichaje de Matías Rodríguez. El emblema de Universidad de Chile arriba a los Potros con 37 años para afrontar la temporada 2024 en la Segunda División Profesional.

El lateral derecho comentó lo que significa para él este desafío, sobre todo tras un largo tiempo alejado de la actividad y entrenando con el equipo de proyección de Universidad de Chile.

En charla con Radio Cooperativa, Mati declaró que “me llamaron, me hicieron la pregunta de si estaba interesado en escuchar al club y les dije que era reciente, que recién había iniciado los entrenamientos. Iba a probar si realmente tenía ganas, si no me dolía el cuerpo y todas esas cosas que podían pasar”.

“Quedamos al habla en diciembre, así fue, me escribieron y dijimos que hablábamos en enero. En enero hablamos y rápidamente nos pusimos de acuerdo”.

A la hora de apuntar a las metas del equipo, el ex Universidad de Chile fue claro en decir que “el objetivo del club está bastante claro que es ascender. Eso fue en lo personal lo que me atrajo”.

“No quería ir a un lugar que jugáramos por mantenernos, sino que quería un objetivo claro y me lo hicieron saber así, que el objetivo del club es ascender. Eso fue lo que me convenció a tomar la decisión”, concluyó.

¿Qué números tuvo Matías Rodríguez en Universidad de Chile?

Sumando sus dos etapas en el club (2010-2012 y 2015-2020) el argentino anotó 57 goles y entregó 37 asistencias en 339 partidos. Con los azules ganó cuatro títulos de Primera División, dos Copa Chile, una Supercopa de Chile y una Copa Sudamericana.

¿Qué equipos jugarán en la temporada 2024 de la Segunda División Profesional?

Los 14 elencos que compondrán la Segunda División Profesional 2024 serán Concón National, Deportes Concepcion, Deportes Linares, Deportes Melipilla, Deportes Puerto Montt, Deportes Rengo, Fernández Vial, General Velásquez, Lautaro de Buin, Provincial Osorno, Provincial Ovalle, Real San Joaquín, San Antonio Unido y Trasandino.

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!