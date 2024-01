Matías Rodríguez sorprendió con el anuncio de su regreso al fútbol profesional. El excapitán de Universidad de Chile suspendió su retiro y se convirtió en refuerzo de Deportes Melipilla, firmando así su retorno a Chile. Ahora, el defensor contó por qué quiso volver y la travesía que está haciendo.

El ex azul dijo que sus hijos fueron fundamentales en la decisión. “(Felicitas y Juan Martín) me quieren ver jugar de nuevo y así partieron las primeras charlas. El efecto Mundial y poder vivirlo cerca aportó una cuota mayor de interés. Me preguntaron si podría volver a jugar y les dije que sí, pero que tenía que prepararme. Yo también tenía ganas”, reveló.

“Ahí fue donde Universidad de Chile me abrió las puertas para entrenar con el equipo de proyección entre octubre y mediados de diciembre. Aprovecho de agradecerle a los hinchas de la U todas las muestras de cariño en estos meses”, sumó el futbolista retirado en 2022.

Melipilla, que juega en la Segunda División, mostró interés en él poco después. “Fueron los primeros en contactarme cuando empecé a entrenar en la U. Les dije que quería probar primero cómo me sentía. Hace poquito retomamos el contacto y rápidamente llegamos a acuerdo”, dijo.

A pesar de que la decisión fue familiar, sus hijos se quedarán en Argentina. “Obviamente van a estar viajando constantemente, pero se quedan allá porque ya tienen su colegio. Volver a cambiarlos tampoco era fácil”, contó. Él, en tanto, inició un viaje en auto desde Buenos Aires a Santiago.

“Ahora estoy en la provincia de San Luis, donde nací, y que queda justo a mitad de camino. Seguramente llegaré el miércoles en la noche. Me gusta manejar, no tengo inconvenientes”, aseguró. Tras recorrer más de 1.400 kilómetros, el defensor comenzará a entrenar con los potros.

Matías Rodríguez jugará en Deportes Melipilla

Deportes Melipilla quiere volver a la Primera B durante 2024 y por eso ha tenido varios movimientos en su mercado de pases. Además de varias renovaciones, incluidas las del cuerpo técnico, los potros han anunciado a tres refuerzos para la temporada que se viene.

El delantero Martín Sánchez, el mediocampista Matías Pavez y el defensor Matías Rodríguez son las tres incorporaciones para el entrenador Víctor Quintanilla, quien continuará la mando del equipo en 2024. El ex U. de Chile fue confirmado este martes por las redes oficiales del club.

“¡Bienvenido a los potros, Matías Rodríguez! El histórico defensor llega a Deportes Melipilla para ir por el título”, anunció el club. “¡Hola, hinchada melipillana! Estoy súper contento de volver al fútbol profesional. Es algo que analizamos junto a mi familia durante semanas. Agradezco a esta institución tan importante que me brindó la posibilidad de poder llegar y por dejarme representar a la ciudad y al club”, dijo el jugador en su video de presentación.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.