En Cobreloa, de a poco, empiezan a dejar atrás la alegría por lograr el ascenso a Primera División. Los Loínos saben que se les avecina un duro desafío por la permanencia en 2024 y que para lograr no pasar zozobras deben armarse lo mejor posible.

Ya aseguraron la permanencia de Emiliano Astorga, el artífice desde el banquillo de las últimas dos campañas naranjas, en ambas peleando el ascenso. El DT seguirá un año más en Calama y ya planifica el armado del plantel para el siguiente curso.

Pero no todas son alegrías en la ciudad minera. Y es que, parte de la reestructuración del club pasa por las divisiones inferiores, donde se desempeñaba el ídolo del club, Luis Fuentes. El retirado defensor, eso sí, no seguirá al mando de los juveniles y tras partir explotó contra la dirigencia y Emiliano Astorga.

Luis Fuentes se va enojado de Cobreloa

En declaraciones al sitio Pasión Naranja, el autor de la mítica jugada a Ronaldo en las Eliminatorias a Alemania 2006, señaló que “no necesito que hablen conmigo, no quiero. No quiero hablar con el presidente ni el vicepresidente, con nadie. Ellos no defienden a sus trabajadores”.

“No estoy donde no debo estar no más. Si me voy lo hago dolido, pero esto va a tener revancha. La última vez me fui callado, pero ahora no, no callaré nada”, declaró molesto el otrora defensor, ganador de tres títulos de Primera División con los loínos.

Además, apuntó contra el cuerpo técnico de Emiliano Astorga, señalando que “aquí faltando dos semanas empezaron a ofrecerse diciendo que querían estructurar. Eso se hace en el primer equipo. Están equivocados, no saben lo que gané con Cobreloa y lo que costó”.

“No pueden dar una lista antes que termine un campeonato; es una falta de respeto para mis jugadores. Además, no puedes hipotecar el club por dos años a gente que llegó hace un año. Yo llevo 15 años acá, y estoy donde me quieren y cuando no te quieren es mejor caminar no más”, cerró.

Luis Fuentes estuvo cuatro años al mando de las divisiones inferiores del club y bajo su proceso el primer equipo se fue nutriendo de figuras jóvenes como el arquero Hugo Araya o el defensor Rivaldo Hernández, que fueron titulares casi todo el año.

¿Cuántos partidos jugó Luis Fuentes por la Selección Chilena?

Luis Fuentes jugó 27 partidos Clase A por la Selección Chilena. El defensor debutó en 1998, en un amistoso ante Irán, cuando era parte de Coquimbo Unido. Su último partido fue el empate 0-0 ante Ecuador, por la fecha final de las Eliminatorias a Alemania 2006.

¿Cómo va la Liguilla de la Primera B?

Este fin de semana se disputaron los partidos de ida de las semifinales en la Primera B. Wanderers consiguió un importante triunfo a domicilio ante Deportes Temuco, por 3-2, mientras que Deportes Iquique y Deportes Antofagasta igualaron 2-2.

