Mediante su Instagram, Nicolás Maturana denunció el violento ataque armado a su vehículo. El futbolista formado en la U y de pasos por Colo Colo y Cobreloa, publicó una historia donde señala que “Así es la vida cuando te tiran a matar, hay h… muy tontos en la vida“

Sin dar mayores detalles, el futbolista mostró una foto donde se ve un impacto de bala en la puerta trasera izquierda del vehículo. Presumiblemente, el impacto generó que se rompiera casi la totalidad del vidrio de la misma puerta, generando importantes daños.

Maturana no aclaró la situación en la que se dieron los hechos, ni si se encontraba él en el vehículo cuando este recibió el impacto. Eso sí acompañó la publicación con unos emojis en los que dejaba en claro la preocupación que le generó lo sucedido.

Situación que además lo pilla en un momento de incertidumbre en lo deportivo. Nico Maturana cerró la temporada, en la que se encontraba a préstamo en Deportes Santa Cruz, y finaliza su contrato con Cobreloa. El volante sabe que Emiliano Astorga no cuenta con él en su retorno a Primera División.

Nicolás Maturana busca club para el 2024

Situación que lo deja con el pase en su poder y con la necesidad de buscar un nuevo destino de cara a la temporada 2024. No la tendrá fácil, considerando que con el equipo sureño tampoco tuvo tanta continuidad como se podría esperar, jugando solo 16 de los 30 partidos que disputaron en Primera B.

De esos, en 11 encuentros fue titular y en cinco debió ingresar como reemplazante. Además, jugó un partido como suplente en la Copa Chile. Su producción fue escasa, sin lograr ni asistencias ni goles, en un equipo que además peleó por no descender, quedando 14 en la tabla de posiciones.

Una mala campaña que, incluso en su momento le provocó altercados con algunos hinchas. “Acá no critican igual que todo el mundo. Acá son desubicados algunos, muy desubicados. A uno lo pueden criticar futbolísticamente, pero se pasan para el otro lado”, señaló en su momento.

“Saben que no les podemos hacer nada, no podemos pelear porque si no queda mal el jugador de fútbol. Dicen que el jugador es flaite, que tiene que dar el ejemplo y bla, bla”, agregó el jugador, quien casi con seguridad no seguirá en las filas de su actual club en la próxima temporada.

¿Cuántos años tiene Nicolás Maturana?

Nicolás Maturana tiene 30 años. Nació en julio de 1993 y ha defendido las camisetas de Universidad de Chile, Rangers, Barnechea, Deportes Iquique, Alcoyano (España), Palestino, Necaxa (México), Colo Colo, Universidad de Concepción, Cobreloa y Santa Cruz.

¿Cómo va la Liguilla de la Primera B?

Este fin de semana se disputaron los partidos de ida de las semifinales en la Primera B. Wanderers consiguió un importante triunfo a domicilio ante Deportes Temuco, por 3-2, mientras que Deportes Iquique y Deportes Antofagasta igualaron 2-2.

