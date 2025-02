Nicolás Vargas está a detalles de reencontrarse con Jaime García en Huachipato. El defensor central, quien se mandó un cambio físico de aquellos en el último tiempo, tiene en su manos la posibilidad de jugar en la Primera División tras una polémica salida de Deportes Copiapó.

El propio entrenador del cuadro acerero confirmó que restan algunos flecos antes de confirmar el arribo de Vargas. García está feliz con el reencuentro, ya que considera a Vargas como uno de sus regalones en el mundo del fútbol.

En conversación con el medio Sabes Deportes, el profe García declaró que “con Nico hay un tema personal de los dos. Yo a él, en el momento en que tenía la opción de venir acá, le dije súper claro lo que pasaba conmigo y las condiciones que quería para él”.

“Nico todavía está muy vigente con la capacidad física y técnica que tiene, pero él parece que se limitaba él mismo y yo sentía que no me podía generar esa limitación para el grupo. La manera en que yo le podía ayudar era decirle ‘compadrito, si usted quiere participar conmigo, me tiene que llegar como quiero’. Obviamente él lo cumplió y si él apura todos los papeles y todo, lo espero con los brazos abiertos”, agregó.

Jaime García: “Todo depende de Nico”

En ese sentido, el DT de Huachipato aseguró que “Nico nos puede dar algo muy atractivo. Siento que él ha vencido muchas cosas que en la interna no se saben. A veces hablan de él … me da mucho cariño y alegría que haya tomado esa decisión de estar bien físicamente, de sentir que él puede mucho más”.

“Yo estuve cuatro años con él, hay una amistad y siempre quise verlo de esta forma. No lo veía hace dos meses y contento por su estado físico. Feliz que pueda darse una oportunidad y sentir que el fútbol no lo está retirando. Él puede ser un aporte, pero así como está. Quedamos de acuerdo y si él toma la decisión de venirse, le voy a abrir yo el portón”, añadió.

Nicolás Vargas bajó varios kilos para ponerse a las órdenes de Jaime García.

Pero… ¿qué falta para que se selle el arribo del jugador? Ahí García es claro en decir que “depende de Nico. Yo creo mucho en su palabra. Hay cosas que en la vida tu no transas con contratos. Si él se quiere ir para otro lado, me lo diría. Hay cosas que a mi no me sirve con firmar, como lo hice muchas veces en otros equipos donde he estado y guardado silencio”.

“Nico está súper claro con lo que quiere, con lo que buscó y cuando se puso de acuerdo conmigo sobre si yo volvía a trabajar en Primera y quería estar con él. Pero ayudarlo, no hacerle cariño de la forma en el que él venía. Quiero hacerle cariño y que alargue su carrera”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Huachipato?

El próximo partido de los acereros será ante O’Higgins por la fecha 1 de la Liga de Primera. Este compromiso se jugará este sábado 15 de febrero desde las 18:00 horas en el Estadio Municipal Jorge Silva Valenzuela de San Fernando.