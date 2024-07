Leandro Benegas dejó Colo Colo para ser el nuevo refuerzo de Unión Española. Luego de un año y medio defendiendo al Cacique, las pocas chances que le dio Jorge Almirón decretaron su salida.

No fue un buen paso por los albos, ya que anotó sólo 7 goles. Y en una entrevista realizada por Radio ADN respondió si le pesó en Colo Colo haber defendido la camiseta de la Universidad de Chile hace algunos años.

“No siento eso que me haya complicado haber estado en la U. En lo personal el lugar donde me encuentro siempre es el mejor del mundo. Lo defiendo e involucro de esa forma y me permite darle buen pasar a mi familia y lo vivo de esa forma”, comentó.

Agregó el Toro que entiende eso sí las cosas que dicen los hinchas. “Después la gente puede tener críticas y opiniones, somos libres de decir lo que cada uno quiera. Pero no me sentí afectado”, sostuvo.

Benegas dejó Colo Colo pues Almirón no lo consideró este año

Benegas y su paso en Colo Colo

Benegas además manifestó su pesar por no jugar mucho en Colo Colo este año. “Aparecen cosas inesperadas y sólo podemos entrenar, cuidarnos, alimentarnos bien. Después las decisiones que toma el club o los técnicos ya no podemos hacer nada”, señaló.

Agregó el delantero que “me quedo con la tranquilidad que hice las cosas que estaban en mis manos cuando el club me necesitó. Luego hay que mantener el equilibrio y es parte de este deporte”.

“Para cualquier jugador es difícil no jugar. Mi forma de ser es de una línea como persona, aunque no me toque jugar, le deseaba lo mejor a los compañeros, aportando lo aprendido en el camino del fútbol”, sentenció.