La seguridad se ha transformado en un tema recurrente en el país debido a diversos hechos delictivos. Esta vez, un jugador que destaca en el fútbol chileno sufrió con una violenta encerrona.

Bien dicen que los hechos de violencia no discriminan, ni miran currículum. Las encerronas y portonazos son situaciones que se han transformado en recurrentes a lo largo y ancho del país en los últimos años, más allá del gobierno de turno. Esta vez, también termina cruzándose con el fútbol

Otra víctima de una encerrona

Diego “Mono” Sánchez fue la última víctima de la delincuencia. El jugador de Coquimbo Unido pasó por una lamentable experiencia en Santiago, donde antisociales intentaron quitarle su vehículo. El propio jugador denunció la situación a través de Instagram.

Imagen: Instagram

“Cada vez te quiero menos Santiago. Me tocó encerrona”, escribió el arquero de los Piratas, junto con la imagen de su auto con choques propios de este tipo de situaciones. Si bien el jugador no entregó mayores detalles, podría interpretarse que no pudieron quitarle su vehículo.

Si bien Sánchez milita en Coquimbo, en la Cuarta Región del país, suele venir seguido a la capital debido a que es de Santiago e intenta ver a sus familiares y amigos cada vez que tiene tiempo libre. Esta vez, debió sufrir un hecho que nadie vivir y que de seguro no olvidará fácilmente.

Mono Sánchez estuvo por última vez en la cancha el pasado domingo 13 de octubre, cuando perdió ante la U en la semifinal de vuelta de la Copa Chile en el Estadio Nacional. Su siguiente desafío con Coquimbo Unido será el domingo 20, cuando por el Campeonato Nacional se mida ante Cobresal como local en El Salvador.