El campeonato nacional entra en su recta final y se empiezan a avizorar las últimas fechas. Definición en la que ya hay un damnificado como Fernando Díaz. El experimentado adiestrador fue cesado de su cargo en Coquimbo Unido tras los malos resultados ne la segunda mitad del año.

El cuadro pirata ha sumado solo una victoria en el campeonato local y en la Copa Chile fue eliminado en la semifinal nacional ante Universidad de Chile. Bajo rendimiento que finalmente terminó con su salida este lunes.

“Agradecemos al profesor los resultados positivos y por sobre todo mantener la categoría en la temporada 2022”, indicó el comunicado de los piratas. Ahora todo indica que se optará por un técnico interino para afrontar las últimas tres fechas de Coquimbo ante Cobresal, Calera y Universidad Católica.

El reclamo de Juvenal Olmos por salida de Fernando Díaz

Pero el que no quedó conforme con esta resolución fue Juvenal Olmos. El ahora comentarista de TNT Sports lamentó el momento en que la dirigencia de Coquimbo decidió sacar a Fernando Díaz cuando esta muy cerca de entrar a Copa Sudamericana.

“Si clasificaba a copa sudamericana o libertadores tenía renovación inmediata. Tenía un premio especial y habría que preguntarse quién es más responsable por los jugadores que se van y los que traen”, lamentó Olmos en Todos Somos Técnicos.

Pero luego, el ex adiestrador de la Roja lanzó una bomba que golpeó al panel del programa de TNT Sports. Ahora hizo hincapié a los refuerzos y que ninguno logró siquiera acercarse a lo que realizó Luciano Cabral.

“A mí me dicen de adentro, que ninguno de los jugadores que trajeron los pidió Nano Díaz. Ayer (el domingo contra la U) no jugó ninguno. Me llama mucho la atención, porque lo veo de poca clase: faltan tres fechas y si tu técnico saca tres puntos terminas clasificando a alguna copa”, agregó.