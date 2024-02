El inicio del Campeonato Nacional 2024 no será el esperado. Los partidos de Everton vs Palestino y Unión La Calera vs Universidad Católica fueron suspendidos por los incendios en la Región de Valparaíso, mientras que el duelo de Universidad de Chile y Cobresal se canceló por temas de seguridad.

A eso se le suma que el partido entre Cobreloa y Huachipato, uno de los más esperados de la fecha, se jugará con aforo reducido. Según informó El Mercurio de Calama, se autorizaron sólo 6 mil asistentes para el duelo que enfrentará al campeón de Primera B y Primera División en el Zorros del Desierto.

La cifra no supera la mitad de la capacidad completa del recinto (13 mil) y lo decidió la Delegación Presidencial Provincial de El Loa, según explicaron en el mencionado medio. Los incidentes de la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo, donde barristas albos obligaron a suspender el partido, influyeron.

También hubo otro factor. “El hecho de que se bajara la cantidad de público pasa porque necesitábamos traer guardias desde Antofagasta y se consideró que era muy riesgoso el no poder cumplir”, dijo Marcelo Pérez, presidente de Cobreloa, en El Mercurio de Calama. En un inicio, habían solicitado 8 mil.

“Si bien no estamos muy de acuerdo con la determinación, también asumimos que el paro del Sifup (que se resolvió recién el miércoles 14 de febrero) retrasó cualquier planificación y las decisiones de la autoridad se deben respetar”, sumó Pérez.

