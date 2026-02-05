Provincial Ovalle tiene el deseo de poder subir a Primera B esta temporada. Y para eso contrataron a Luis Fuentes, el histórico defensor del fútbol chileno que brillara en Cobreloa y la selección chilena.

Su misión será de ayudante técnico, siendo de esta manera la mano derecha de Jonathan Orellana. Por eso fue presentado como todo un crack por el elenco nortino.

“Llega al Ciclón un grande, jugó en Cobreloa y Coquimbo Unido, ex seleccionando nacional”, señalaron en primera instancia antes de recordar su paso por la Roja.

Ahí se hizo famoso por quitarse una pelota a Ronaldo, en las eliminatorias a Brasil 2006. “La pesadilla de Ronaldo Nazario quien sufrió con la mítica Culebriña”, manifestaron por esa jugada.

“Viene a aportar toda su experiencia como ayudante técnico. Bienvenido al Ciclón Luis Fuentes“, remataron por la experiencia que tendrá el cuadro ovallino en su staff técnico.

Ovalle sueña con subir a Primera B

Provincial Ovalle compone la Zona Norte de Segunda División, en la que se encuentran siete equipos. Los tres primeros pasarán a jugar la liguilla de ascenso.

Sus rivales serán Atlético Colina, Brujas de Salamanca, Concón National, Real San Jaquín, Santiago City y Trasandino.

Quien quede en cuarto lugar, tendrá la chance de jugar contra el cuarto de la Zona Sur para poder clasificar a la liguilla final, que estará integrada por 8 elencos.

