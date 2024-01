Juan Leiva fue denunciado esta semana. El mediocampista, actual jugador de Cobreloa, es protagonista de una grave funa realizada por su ex pareja, Simone Castro, que también es la madre de su tercera hija, Lú. El futbolista es acusado de abandono a la menor.

La mujer publicó en sus historias de Instagram que Leiva no visita a Lú desde diciembre del 2022, ya que en la última Navidad se cumplió un año de dicha fecha. Hoy la niña tiene dos años y cinco meses y en la última videollamada que Leiva hizo con ella, acusa, estaba en estado de ebriedad.

“Estoy harta de enterarme por personas de sus mismos clubes que yo no lo dejo ver a la niña. Me cansé! El día 25 de diciembre, después de un año exacto de no verla porque no quiere, llama para saber y ver a su hija a lo que yo acepto que la pueda ver a través de una videollamada”, comenzó.

Castro agregó que “¿Condiciones? curado y llorando. En la videollamada le dice ‘hija todos esos regalos que están en el arbolito son para ti’. Ya casi un mes y no ha sido capaz de hacerle llegar los regalos de navidad que él le dijo que le tenía”, agregó la expareja del futbolista.

“Me culpa a mi que lo ‘webeo’ porque a mí solo me importan los regalos y que Lú con dos años no entiende absolutamente NADA. De mí búrlate todo lo que quieras, pero de mi hija nunca más. Perdí la cuenta de cuántas veces le pedí que fuera presente, que Lú preguntaba por él y no, no podía verla ni venir ya que tenía que aceptarlo con su señora en mi casa”, añadió.

Simone acusa que Juan Leiva cambió cuando empezó su relación con Charlotte Olmos, su actual esposa. “Mientras que cuando estaba soltero la veía y podía estar con mi familia y conmigo compartiendo por Lú sanamente. Nadie nunca se la negó ni le puso una mala cara”, sentenció.

El volante de Cobreloa también emitió un comunicado en redes sociales hablando al respecto. En él admite que está alejado de su hija menor, Lú, pero que se debe a temas entre adultos. Además, acusa que este texto busca perjudicarlo como persona.

“Nunca he querido hacer nada público ni ahora entraré en detalles. Siempre he respondido en lo económico con mis tres hijas. Dos de ellas me aman y les encanta pasar tiempo conmigo (tan mal papá no debo ser) pero por cosas de mayores con la menor me ha costado tener una relación más cercana”, comentó.

Según Leiva, “a veces he esperado que crezca un poco más para poder tener una relación más directa con ella. Estoy abierto a hacer todo legal como corresponde, ya que si yo he hecho daño también he recibido mucho”.

“Creo que lo mejor será hacer todo legal y de esa manera se vea lo que sea lo mejor para la bebé, que es lo que más debería importar en estos momentos. (…) También he tenido que aguantar malas palabras e insultos de todos, y también al principio me negaron verla”, comentó el futbolista al cerrar el texto.

