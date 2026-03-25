La fecha de la discordia: El partido que programó la ANFP y que desordena todo el campeonato

La ANFP dejó la grande al anunciar la programación de las fecha 8 y 9 de la Liga de Primera. Esto debido a que hay un partido que podría desordenar todo el panorama y la lucha por el liderato.

Vamos por parte. La Copa de La Liga se disputa hasta finales de marzo. La fecha 3 de la fase de grupos está fijada entre el 28 de marzo y 1 de abril. Tras ello, vuelve a jugarse la liga local. Por lo que esto sería ya desde el 2/4.

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Universidad Católica recibe a Palestino y serán los encargados de abrir la fecha. Tres días más tarde, es decir el 5 de abril, será el turno de Colo Colo visitando a Concepción y la U recibe a La Serena.

Pero la gran polémica se fijo en la fecha 9 y la reprogramación de un duelo clave por la Liga de Primera. Incluso algunos apuntan a que podría desordenar la realización del torneo y vuelve a despertar las suspicacias por el apoyo a los clubes que juegan torneos internacionales.

La fecha de la discordia: el partido que pone en riesgo la Liga de Primera

La ANFP informó que la fecha 9 se jugará entre el 10 y 13 de abril… en su mayoría. La jornada parte con O’Higgins de local ante Huachipato. Al día siguiente Universidad Católica visita a Audax Italiano. La U debe viajar hasta Chillán para jugar ante Ñublense el 12/4.

¿Y Colo Colo? El Cacique protagoniza el mencionado partido de la discordia ya que fue programado ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental para el domingo 3 de mayo a las 17:30 horas.

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La programación de la fecha 9 en la Liga de Primera generó polémica

Dicha programación fue cuestionada ya que en Google aparece como programado para el 12 de abril. Sin embargo, la ANFP lo modificó ya que el partido de Coquimbo de visita ante Universitario por Copa Libertadores sería el 14 de abril. Lo que impediría las 72 horas estipuladas de descanso por el torneo Conmebol.

Por lo que esto a su vez, marcará que uno de los líderes del torneo cierre la fecha ya conociendo los resultados de sus rivales.

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