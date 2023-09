Kike Acuña reveló su interés por los retoques estéticos. En diálogo con Las Últimas Noticias, el exfutbolista que hace unos meses dejó la banca de Santiago City comentó por qué ha decidido someterse a varios tratamientos faciales, incluida una rinomodelación que transmitió por Instagram.

“Soy muy vanidoso, muchas veces me siento bonito, otras veces más feo, pero me gusta verme bien para mi esposa. Lo que sí, es que soy miedoso con todo lo que tenga que ver con las operaciones. No me gusta la sangre, las curaciones, nada de eso. Toda la vida fui muy cobarde”, contó.

“Me hizo nuevamente rejuvenecer y los resultados me siguen gustando. Y verme bien me encanta. Finalmente es como cortarse el pelo, es refrescar mi aspecto y verme bien en la medida que se pueda. Ya me he hecho varios tratamientos y asumo que cada vez me gusta más”, agregó.

El exfutbolista comentó que se puso bótox por primera vez cuando tenía 24 años, pero que le hizo el quite por varios años después antes de retomar. “Verme bien es medio adictivo porque me encantan los resultados, porque además no me opero ni sufro dolores. Me veo bien en una hora. Y sí, es adictivo”, cerró.

¿En qué equipos jugó Kike Acuña?

En su carrera como futbolista, Kike Acuña jugó en Unión Española, Universidad Católica, Feyenoord (Países Bajos), Roosendaal (Países Bajos), Universidad de Chile, Mamelodi Sundowns (Sudáfrica), Ñublense, Unión San Felipe, Rangers y Cobresal.

¿Qué equipos dirigió Kike Acuña?

En su carrera como entrenador, Kike Acuña ha dirigido a dos equipos: Unión San Felipe (2021) y Santiago City (2023), de donde salió en junio de este año.