Las primeras apariciones de Carlos Palacios con la camiseta de Boca Juniors le han dado la razón a Juan Román Riquelme. El presidente e ídolo de los Xeneizes insistió durante un año para poder fichar a la Joya, con el que está en llamas al otro lado de la cordillera.

Luego de su larga negociación para sacarlo de Colo Colo, el ídolo del gigante trasandino está disfrutando como ninguno del chileno. Así por lo menos lo dejó claro en una sincera confesión, en la que aseguró que lo está haciendo sentir como cuando era niño.

Y es que el presidente de los Xeneizes habló sobre lo que han sido los primeros días de la Joya en La Bombonera, llenándolo de elogios. Pero no sólo eso, sino que también reveló el momento en que se enamoró de sus gambetas.

La confesión de Juan Román Riquelme sobre Carlos Palacios en Boca Juniors

Si hay alguien que está feliz con la llegada de Carlos Palacios a Boca Juniors, ese es Juan Román Riquelme. El presidente de los Xeneizes fue clave para que la Joya cruzara la cordillera y hoy sea una de las grandes figuras del fútbol argentino.

Juan Román Riquelme habló de Carlos Palacios en Boca Juniors y lo puso nervioso. Foto: YouTube.

En conversación con TNT Sports Argentina, el mandamás del cuadro trasandino se refirió al arribo del chileno y confesó que lo quería hace rato. “Hacía ya bastante tiempo que queríamos traer a Palacios”.

De hecho, Juan Román Riquelme reveló el momento en que quedó maravillado con la Joya. “Ya nos gustaba y nos terminó de convencer cuando nos tocó jugar con Colo Colo (2023). Cuando jugamos en Chile, los primeros 15 minutos, nos hizo un lío bárbaro”.

El ídolo de Boca Juniors no se quedó ahí y destacó las cualidades del chileno. “Se posicionaba bien, controla bien, hace cosas que por ahí a otros jugadores no le sale. Imagina cosas antes de que llegue la pelota y lo demostró en el gol frente a Huracán. Palacios tiene cosas de número 10“.

Fue tras ello que Juan Román Riquelme le declararía su amor a la Joya. “Hace mucho que un jugador no me hacía sentir como cuando era chiquito. Y me da mucha felicidad, porque hace rato que Palacios quería llegar. Es un chico que se merece que le vaya bien y se lo ve contento”.

Finalmente, aseguró que sus problemas de salud días atrás, que lo obligaron incluso a hospitalizarse, fueron consecuencia de lo que significa jugar al otro lado de la cordillera. “El fútbol argentino lo sufrió: dos partidos y terminó internado“.

Carlos Palacios se gana el respaldo de Juan Román Riquelme en sus primeros partidos con Boca Juniors. Luego de sus molestias, la Joya está lista para volver a la acción y seguir brillando como lo ha hecho hasta ahora con los Xeneizes.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios en Boca Juniors?

Luego de perderse el último duelo, Carlos Palacios alcanza un total de 5 partidos oficiales con Boca Juniors esta temporada. En ellos ha marcado 1 gol, no tiene asistencias y llega a los 348 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Boca Juniors?

Carlos Palacios por ahora sólo se enfoca en el próximo desafío que tiene con Boca Juniors en Argentina. Este viernes 14 de febrero desde las 20:00 horas los Xeneizes enfrentan a Banfield por la sexta fecha del torneo.