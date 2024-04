Cobreloa sufrió una goleada que ayudó a Audax Italiano a salir de la zona de descenso del Campeonato Nacional. Los loínos cayeron por 3-0 el domingo pasado en el Zorros del Desierto, donde los hinchas le hicieron sentir con pifias al equipo. Juan Leiva, horas después, respondió a la fanaticada.

Leiva habló con Portal Naranja y confesó que las críticas de los fanáticos influyeron. “Sentí que no lo estaba disfrutando. En otros lados me ha pasado que voy perdiendo, pero gracias al impulso de la gente puedes revertir un resultado. En este partido, y compartíamos con mis compañeros, queríamos que puro terminara”, disparó.

“Es feo porque uno trata de hacer un espectáculo, de dejar todo dentro de la cancha. Yo soy un jugador grande, soy autocrítico y me hago cargo de mis errores. No hice un buen partido, parto por ahí. Pero uno necesita apoyo porque en otros partidos también deja todo y sacas resultados”, siguió.

“Hubiese sido bueno que, si no tuviste un buen día, sentir un poco el cariño que uno también intenta demostrar dentro de la cancha, no vendiendo humo ni haciendo cosas para ganarse a la gente. Donde he jugado, siempre trato de ganarme a la gente por mi rendimiento y mi forma de jugar”, añadió.

“A los 20 minutos los hinchas de Cobreloa estaban criticando”

Un periodista se puso del lado del hincha y le marcó al mediocampista que estaban perdiendo por goleada contra el colista. Leiva aseguró que las críticas cayeron mucho antes de los 37′, cuando Alessandro Riep abrió la cuenta para Audax. Ignacio Jeraldino (45’+2) y Gonzalo Álvarez (68′) aumentaron la ventaja.

“Obvio que la gente está molesta, somos autocríticos, pero yo vi el partido y mucha gente empezó a criticar antes del gol. Si me dices que no, vemos el partido juntos y lo revisamos. A los 20 minutos nos estaban criticando y creo que eso nos sacó del partido. Costó un poco más”, contó.

“Llegaron los goles de ellos y en el segundo tiempo no teníamos por donde, salían jugando como querían”, apuntó Leiva, quien agregó que “hay cosas que son fáciles de criticar y que no se saben. No pudimos hacer una práctica de fútbol en la semana porque la cancha estaba con el pasto largo”.

“Eso no lo hablan, eso no lo dicen. No me alejo a las críticas. Parto con que no hice un buen partido y con que me critiquen futbolísticamente. No voy a faltarle el respeto a nadie, ni al hincha, ni a la prensa. Hablo del sentimiento. Me sentí pasado a llevar. Le pido perdón a la hinchada que quería ganar”, cerró.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.