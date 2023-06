Juan Cristóbal Guarello lleva un par de semanas con su programa en YouTube La Hora de King Kong y el proyecto va viento en popa. Y tiene a todos esperando nuevos detalles de su recordado round en Radio ADN con el ex funcionario de la selección chilena, Francis Cagigao.

El periodista se referirá al hecho esta noche, pero ya dio detalles el pasado martes tras el empate de la Roja contra Bolivia: “lo del jueves voy a hacer una cronología de cómo fue el caso, voy a trata de ser bien riguroso y honesto”, dijo Guarello.

Agregó que “uno siempre se guarda cosas, voy a tratar de ser prudente y no ser gratuito. Vamos a hablar bien de lo de Cagigao, voy a contar y revelar un par de cosas que no se saben. Voy a trasparentar un par de cosas también, pro no con el ánimo de tomarme revancha de nadie y acusar con el dedo, menos de Radio ADN”.

“Lo que vamos a hablar, que sirva como ejemplo para el periodismo. Qué pasa en este tipo de incidentes, de crisis, de cómo se manean y cómo podemos funcionar. También de cómo funciona el fútbol”.

El audio filtrado de Luka Tudor… un mes antes

Asimismo, Guarello expuso que “les voy a adelantar una sola cosa que supe después: la famosa grabación de Luka Tudor… si el programa fue un día 23 de junio del 2022, saben de cuándo era la grabación, tenía como 20 días. Cagigao venía preparando esto de casi un mes y más. Esa grabación no era de tres días antes, era anterior”.

El rostro añade que “para que vean cómo se urdió todo esto. Cagigao lo venía preparando hace rato y se asesoró con gente. Trataron de buscarme todos los cadáveres que me pudieran encontrar, y encontraron que yo no había terminado la universidad. ¡Oh, claro… como uno no estaba en la quiebra y en Dicom a los 22 años! Eso fue todo lo que me pudo tirar Cagigao”.

“¿Por qué un mes antes Luka Tudor llama a alguien y le dice que Cagigao va a venir con todo contra Guarello? Un mes antes… Ya lo venía trabajando el individuo. Para que vean que estaba enfocadito con el trabajo de la selección. Y voy a revelar cosas que a mí me dijeron desde dentro de la ANFP, textuales, de Cagigao. Esa grabación tenía un mes. Para que vean cómo lo venía preparando. Voy a contarles muchas cosas de lo que ocurrió esa vez, que me significó muchos amigos. Y perder un trabajo, un lugar que había ayudado a construir y que le tenía mucho cariño. Dejé ahí muchos amigos partiendo por Danilo, Chupete, el Tigre, Bombo. La gente técnica. Nacho Abarca, incluso Costas y Hernández eran amigos.”, revela el rostro de Radio Agricultura.

Por último, Juan Cristóbal Guarello reconoce y sentencia que “Cagigao tiene sus méritos, no es un ignorante del fútbol. Es capacitado. El problema es que acá la vio muy fácil. Acá no le exigieron nada y le bastaba con hablar bonito. Igual que con (Javier) Castrilli, que en la ANFP sólo tomaba café y contaba anécdotas en vez de hacer simulaciones de VAR”.