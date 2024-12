La polémica sobre los cursos de entrenador de la Generación Dorada continúa. Después de las críticas de Johnny Herrera a los programas realizados por exfutbolistas, el ídolo de Universidad de Chile volvió a aclarar sus comentarios, intentando poner fin a la controversia.

El revuelo generado por sus declaraciones

Hace unos días, Johnny Herrera causó revuelo en el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, cuando cuestionó la calidad de los cursos de entrenador realizados por algunos miembros de la Generación Dorada.

En ese momento, Herrera aseguró que los cursos eran demasiado fáciles, alegando que solo se asistía a clases dos veces por semana y que los participantes “quedaban en lista” para aprobar.

Estas palabras rápidamente encendieron la polémica, generando fuertes reacciones dentro del medio futbolístico, incluido el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien acusó a Herrera de “criticar por criticar”.

La aclaración de Johnny Herrera

Tras sus dichos, el exarquero utilizó el mismo espacio para dar su versión de los hechos y desmarcarse de sus comentarios iniciales.

“Por favor, los sitios no saquen de contexto, yo felicito a todos los cabros que hicieron el curso de técnico, también me incluyo, también soy un técnico sub 21″, dijo en un intento por calmar las aguas.

Con estas palabras, Herrera buscó subrayar que, a pesar de sus críticas, nunca intentó descalificar el esfuerzo de sus compañeros que se certificaron como entrenadores.

En su intervención, Herrera también explicó que el curso no busca tanto enseñar nuevas tácticas o estrategias, sino transmitir la experiencia vivida por estos jugadores durante su carrera.

“Espara que ellos impartan conocimiento de todo lo que vivieron, eso es más que nada, lo hemos hablado con el Toby (Vega), el Bichi y todo el mundo”, cerró.