Con una definición agónica fue que la Segunda División terminó su temporada 2023. Iberia de Los Ángeles y Deportes Valdivia perdieron la categoría, mientras que Deportes Linares alcanzó la salvación. El ‘escritoriazo’ que le restó 6 puntos a los valdivianos unas horas antes de sus partidos le vino bien a los linarenses.

Hasta un día antes de disputar el encuentro, el equipo que descendía de categoría era Linares, por los malos resultados obtenidos en cancha hasta la fecha 25. Y uno que lo pasó pésimo fue Jaime Valdés, gerente deportivo y propietario del Depo desde mayo de este año junto a un grupo de amigos.

En su cuenta de Instagram, Pajarito relató cómo fue la victoria por 2-1 sobre Rengo que les permitió quedarse en el profesionalismo incluso sin la resta de puntos a Valdivia oficializada. “Revisando los goles de ayer todavía se me ponen los pelos de punta”, comenzó.

“Dos golazos en un momento muy complicado del partido, de la temporada. Estábamos descendiendo y gracias a estos dos goles pudimos permanecer en la categoría. Por eso quiero agradecer al cuerpo técnico, a los jugadores, por todo el trabajo, compromiso y aguante que tuvieron en los momentos más difíciles de la temporada”, agregó Valdés.

Pajarito lamentó que la salvación no se les diera hasta el final de la temporada. “Estoy consciente que fue muy difícil para todos por el hecho de no poder salvarnos antes; de llegar hasta el último partido con una angustia tremenda, por no saber qué cosa iba a pasar. Pero gracias al esfuerzo de todos, a Dios lo pudimos lograr”, destacó.

Valdés le envió un mensaje a los hinchas del Depo. “Un saludo especial a todo Linares, a toda nuestra gente que nos acompañó de local y sobretodo en los partidos de visita. Muy fieles con el equipo, hago un reconocimiento especial para todos ellos y comprometernos también con todos para hacer las cosas bien el próximo año y no tener que repetir lo que pasó este campeonato”, agregó.

El otrora campeón con Colo Colo le agradeció a los dirigentes que lo acompañaron en este proyecto. “Proceso bastante difícil, pero ya desde mañana comenzamos a trabajar para tener muchas más alegrías el 2024. Me despido enviándoles un abrazo grande y fuerza Depo, fuerza Linares!”, cerró.

¿Cómo terminó la temporada en la Segunda División?

Deportes Limache fue el campeón de la Segunda División luego de sumar 61 puntos y superar a Deportes Melipilla, que alcanzó 47. Sin embargo, están a la espera de la denuncia de los Potros por supuestas irregularidades que le quitarían el ascenso a Limache y se lo darían a los melipillanos.

Asimismo, Deportes Puerto Montt es el equipo que cayó desde la Primera B, mientras que Provincial Ovalle ya aseguró el ascenso desde Tercera A. Reemplazarán a los dos descendidos que pierden la categoría de profesionales, Iberia de Los Ángeles (22) y Deportes Valdivia (21).

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.