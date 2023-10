Jaime Pizarro y postura como Ministro por casas de apuestas: "Deben regularse, no eliminarse"

Uno de los temas más polémicos relacionados con el fútbol chileno, durante el último tiempo, es la presencia de las casas de apuestas en línea, las cuales quedaron fuera de la actividad, luego que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, instruyera a la ANFP y los clubes a “dejar sin efecto” sus contratos con ellas.

Esta decisión, provocó que varios clubes sacaran de su indumentaria a estas entidades, y que el ente rector del balompié nacional finalizara su contrato con Betsson, que brandeaba el Campeonato Nacional de la Primera División y Primera B.

Tres semanas después del hecho, el Ministro de Deportes, Jaime Pizarro, va en contraposición a lo dictaminado por la cartera de Justicia, y en diálogo con Las Últimas Noticiasfijó su postura respecto a la existencia de las casas de apuestas en línea y su presencia en el fútbol.

“Nuestra postura es que las casas de apuestas deben regularse, no eliminarse. Lo dijimos y lo mantenemos”, afirmó el ex futbolista, quien espera que la situación sea resuelta a la brevedad, aunque aclara que “ese es un tema que va por el Ministerio de Hacienda y no por el de Deportes”.

¿Habrá reforma a Sociedades Anónimas en el fútbol?

Otro tema que abordó el Ministro Pizarro es la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), donde junto con indicar que “en 2024 será una realidad“, le tira la pelota a los parlamentarios para que haya regulación en temas como la multipropiedad de clubes y la presencia de representantes en ellos.

“Son ellos, los legisladores, los que deben determinar los temas que se deben incluir, aunque evidentemente todo eso que se señala es lo que hemos estado hablando en el ámbito del fútbol en los últimos años”, puntualizó el Ministro de Deportes.

¿Qué disciplinas auspician las casas de apuestas?

No sólo el fútbol recibía, hasta hace poco, el apoyo económico de estas entidades on line, ya que las Federaciones de Balonmano, Básquetbol y Vóleibol son auspiciadas por ellas.

Además, patrocinan disciplinas como el atletismo paralímpico, escalada, lucha grecorromana, pádel, remo, pelota vasca, skate, parapente acrobático, bodyboard y salto largo.

