Mucho cariño existe por Jaime García entre los hinchas del fútbol chileno. De hecho es candidateado constantemente a la selección chilena, merced a los buenos resultados obtenidos con Ñublense.

En entrevista con Redgol, el DT aborda el asunto de que su nombre aparezca en la órbita de la Roja. “Me llena de orgullo, pero estos temas son para hablarlo con tres hinchas en un estudio, para hacerles preguntas”, manifiesta de entrada el actual técnico de Huachipato.

Indica además que “algunos dicen ‘no tiene experiencia’, ‘no tiene bagaje’. Pero si hablaron bien de mí además algunos colegas, es porque dentro del medio sabemos cómo trabajamos. No hay técnico que trabaje mal”.

En ese aspecto es que valora lo realizado por entrenadores nacionales. “Acá hay muy buenos técnicos chilenos. Pero pasa que el mercado está abierto para todos. Es bienvenido el que venga a trabajar para ser un aporte, pero no el que venga a capacitarse. Chile siempre ha estado abierto a que vengan desde afuera para hacer crecer el fútbol, pero hay buenos técnicos chilenos”, sostiene.

Jaime García piensa que va a dar un salto grande en su carrera como entrenador

La chance de Jaime García de dar un salto en el fútbol

Jaime García viene trabajando de manera muy profesional hace muchos años. Deportes La Serena, Santiago Morning, Ñublense, Wanderers y ahora Huachipato son los clubes en los que se ha ido desarrollando.

Por eso cree que “si algún día se me da la oportunidad de la selección, debo seguir trabajando y llenándome de experiencia, porque al fin me río solo cuando pienso en esto. ¿Cuál es la experiencia? Al final en la selección tomas dos o tres veces a la semana a los jugadores, ahí debes tener la capacidad de poder llamar a los que estén y juntar ese 11 perfecto, porque los tienes poco tiempo”.

Jaime García tiene una visión clara sobre la selección chilena y sueña con dirigirla algún día

Añade García que “el recorrido no te va a marcar que te irá bien o mal. El fútbol es tan rápido… pero siento que algún día se me dará la oportunidad en un equipo grande o en la selección. Para eso hay que seguir trabajando, aunque me siento muy capacitado”.

En ese aspecto es que tampoco trabaja vuelto loco con ese objetivo. “Siempre los momentos son perfectos, no se ha dado porque algo pasa y si no se ha dado es porque el fútbol me está preparando para tomarlo más tiempo”.

Jaime García y su visión de los técnicos “vieja escuela”

Jaime García sostiene que hay un problema en Chile. “A veces pensamos que el de al lado no está preparado y hay técnicos de la vieja escuela, o como quieran llamarlos, que están muy capacitados”.

De hecho se ríe de algunos conceptos modernos. “Ahora le llaman ataque directo o periodización (táctica) y bla bla bla, pero al final es lo mismo. Ancelotti es vieja escuela y trabaja de manera espectacular, aunque muy sencilla, igual que muchos técnicos”.

Entiende de todas maneras que es importante ir perfeccionándose. “Sí hay que ir a la vanguardia, pero a veces el libro no los es todo. El jugador a veces necesita otra cosa: te lee con ejemplos o con el barrio que trae, un sinfín de cosas que se manejan en el camarín”, señala.

De hecho cree que los años de vestuario son claves. “No hay en los estudios, en el INAF ni en ningún lado esos 7-8 minutos que hay para arreglar un partido, para mejorar o seguir igual. Eso te lo entrega la vida, la pasión, la experiencia”, cierra García.