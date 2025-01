El retorno de Jaime García a la la Primera División será un atractivo importante que tendrá el Campeonato Nacional. Tras su salida de Ñublense, estuvo en Primera B con Wanderers, pero ahora retorna a la división de honor para hacer protagonista del certamen con Huachipato.

En entrevista con Redgol, García sostiene que “estoy contento por estar en un club que viene desarrollándose bien, llegaron buenos jugadores y hay buen grupo humano de la gente que trabaja en el club. Está todo para que yo trabaje tranquilo”, sostiene.

Manifiesta García que “además me trae gente conocida (los ex dueños de Ñublense), que sabe cómo me manejo, sabe cómo yo soy, entonces hay una comunicación fluida de lo que me gusta y no me gusta. Cuando es así el tema, manejándose bien, hay más probabilidad de hacerlo bien que mal. Por ese lado estoy tranquilo, con las herramientas que necesito, luego el técnico se va desarrollando solo“.

Jaime García confía en el proyecto de Huachipato

Los refuerzos de Huachipato

Entre los jugadores que llegaron a Huachipato, destaca el goleador de Primera B con La Serena el 2024, Lionel Altamirano. Además arribaron Rafael Caroca (Ñublense), Óscar Ortega (Santiago Morning), Brayan Garrido (Santiago Wanderers) y Rodrigo Odriozola (Racing de Uruguay).

“Traigo a jugadores que siento que conocen una forma de liderar, de entrenar. Traje lo que creo que me convence, hablaría mal de que traje lo que pude. Hay temas de costo obviamente, por cómo se maneja el fútbol, hay jugadores que en Chile no se pueden traer, esa es la realidad”, indica el DT.

Huachipato realiza una intensa pretemporada

Piensa que con estos jugadores hará un buen trabajo. “Al hincha de Huachipato creo que tengo que convencerlo. Vienen de momentos complicados, yo he sido claro en ese sentido y el fútbol es para el hincha. Esto es así. Sin hinchas el fútbol no existe y uno tiene que reencantarlos”.

“Ese es mi deber, que me crean. Que habrán momentos malos y ahí nos podamos entender, que nos puedan sacar hacia arriba, porque también habrán muchos momentos buenos”, sostiene García.

¿Llegará Fede Mateos?

Uno de los nombres que sonó para Huachipato fue el volante de la “U”, Federico Mateos. García piensa que ya pasó la vieja, en buen chileno, porque prefirió otras opciones que estaban a la mano.

“Tenía otras opciones y aproveché altiro, porque después se te van de las manos. Es importante la primera reacción. Las negociaciones tardan y se te escapan otras piezas”, explica Jaime García.

Detalla que “por eso traje jugadores que ya los tuve como Lionel (Altamirano), que me gusta mucho y merece una oportunidad en esta división. Pero ojo, el contrato viene sin titularidad, se la tienen que ganar”, confiesa.

“Lo mismo para el Rafa (Caroca) o el resto de los que traje. Garrido también. Tienen la seguridad del sueldo y del lugar para entrenar, pero nadie viene con el rol de titular, el equipo está antes que la individualidad. Esto es simple”.