Jaime García ha sido uno de los técnicos chilenos que más ha dado que hablar en los últimos años. Gracias a sus grandes campañas con Ñublense, se ganó el respeto del medio y se ha transformado en uno de los nuevos líderes en las bancas nacionales.

Es por ello que el ahora DT de Huachipato no dejó pasar lo ocurrido la semana pasada con la Generación Dorada. Un puñado de jugadores, entre los que figuraron Arturo Vidal, Matías Fernández y Marcelo Díaz, entre otros, se graduaron como entrenadores de fútbol en una situación que generó críticas.

Johnny Herrera fue uno de los que más cuestionó a los históricos que consiguieron el título, asegurando que era casi un regalo. Una situación que no le gustó nada al hoy estratega siderúrgico, quien salió con todo al paso.

Jaime García defiende a la Generación Dorada de las críticas por sus títulos de técnicos

Las críticas que aparecieron a los jugadores de la Generación Dorada que se graduaron como técnicos no le gustaron nada a Jaime García. El técnico de Huachipato reflexionó sobre su presente y aprovechó de pegar un palo por lo ocurrido con los históricos de la Roja.

Jaime García defendió a los jugadores de la Generación Dorada que se graduaron como técnicos. Foto Photosport.

Fue en conversación con Los Tenores de Radio ADN que, al ser consultado por su polémica salida de Santiago Wanderers, disparó. “Yo no tengo ningún problema, pero lo que no me gusta de todo, de la vida, es lo injusto y las mentiras“.

“No tengo problemas cuando hay que quedar sin pega, pero nunca he ido más allá. Es parte del mercado. Cuando un técnico chileno va, cuesta, vamos y ¡paf!“, dijo antes de sacar toda la artillería.

“El otro día le dieron la licencia a la Generación Dorada como técnicos chilenos, estuvo Medel, Vidal. ¿Y por qué no se lo pueden dar? Si hacen el curso en Argentina tres meses y aquí reciben técnicos sin ningún problema. ¿Por qué siempre somos así?” complementó.

Ante las dudas de si era una respuesta a los dichos de Johnny Herrera, el DT le hizo el quite. “Pueden ser de todo el mundo, pero por qué no puede ser. Acá tenemos que cambiar eso. Si a uno le pasa el tema de resultados, es parte del fútbol y mantener el silencio, reinventarse, es lo que uno tiene que hacer”.

Por ahora, Jaime García se enfoca en trabajar en la pretemporada de Huachipato. Los jugadores de la Generación Dorada que se graduaron de técnicos esperan por un llamado para demostrar que sus horas en el aula no fueron en vano y así tapar un par de bocas.

¿Estás de acuerdo con los dichos de Jaime García? ¿Estás de acuerdo con los dichos de Jaime García? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Jaime García como técnico?

En toda su carrera como técnico en Chile, Jaime García ha logrado dirigir un total de 208 partidos oficiales. En ellos ha conseguido 80 triunfos, 63 empates y 65 derrotas, con 310 goles a favor y 263 en contra.

¿Cuándo vuelve el fútbol chileno en 2025?

El fútbol chileno recién está comenzando su pretemporada y todavía deberá esperar cerca de un mes para volver oficialmente a la acción. El primer partido será la Supercopa entre Colo Colo y la U, la que se jugará a finales de enero pero con fecha y hora por definir.