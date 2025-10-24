Un increíble recuerdo volvió a tomar fuerza luego de que en un programa el histórico relator Ernesto Díaz Correa recordó la cercanía de la ex Presidenta Michelle Bachelet y el ex técnico de la selección chilena Marcelo Bielsa.

Una broma que se expandió entre los hinchas del fútbol cuando la Roja fue al Mundial Sudáfrica 2010, pero que otra vez fue reflotada por el programa “Turno en vivo”.

Fue el periodista Francisco Caneo quien arrinconó al Chico Díaz, con puntudas preguntas de una relación que cahuineaba todo el país: “¿Tu sentías que había una especie de atracción o de feeling?”

Ernesto Díaz se reía de la pregunta y de la incómoda situación, donde incluso salió una frase que queda para la imaginación: “Se hacían ojitos”.

Ernesto Díaz Correa contó historias del Mundial Sudáfrica 2010 con Marcelo Bielsa. Foto: ANDRES PINA/PHOTOSPORT

ver también “Sabe que se equivocó”: Mayne-Nicholls recordó la polémica de Bielsa con Sebastián Piñera

¿Qué pasó con Bielsa con Bachelet en Sudáfrica?

Fue el histórico relator de radio Cooperativa, Ernesto Díaz Correa, quien contó historias de la ex Presidenta Bachelet con la selección chilena de Marcelo Bielsa, con varios detalles desconocidos.

Publicidad

Publicidad

“Además que Harold Mayne-Nicholls la llevó a la concentración a Sudáfrica, estuvo en Nelspruit. La ex Presidenta concentró con nosotros y yo tomaba desayuno con ella”, contó.

“Aldo Schiappacasse me decía ‘Ernesto, anda a sentarte con ella no podemos dejarla sola’. Yo iba, me instalaba, muy buena onda, fue con la hija, la pasó bien, disfrutó del Mundial”, explicó.

En ese momento, Caneo nuevamente movió el piso con una frase que hizo reír a todos en el estudio: “Si le gusta a un amigo usted no se puede meter”.

Publicidad

Publicidad

ver también Un emotivo Humberto Suazo no se olvida de Marcelo Bielsa a días de colgar los botines: “Lo quiero un montón porque…”

Mira el video: