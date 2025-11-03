Es tendencia:
Las razones del tierno festejo de Lionel Altamirano tras decretar la victoria de Huachipato a la U de Chile

El goleador del Huachi contó a qué se debió su bailada celebración tras decretar el triunfo ante U de Chile. Todo fue para dedicarle cariño a su hijita.

Por Jorge Rubio

Lionel Altamirano tuvo un festejo bailado en el estadio CAP.
Lionel Altamirano tuvo un festejo bailado en el estadio CAP.

Lionel Altamirano fue quien asumió la responsabilidad, como buen goleador de Huachipato, de lanzar un penal ante la U de Chile cuando quedaba poquísimo para el final del partido, válido por la fecha 26 de la Liga de Primera. El cuadro acerero venció 1-0 a los azules.

La chance a favor de Altamirano, goleador de la Primera B 2024 con la camiseta de Deportes La Serena, surgió a raíz de una falta dentro del área que hizo el exhausto Fabián Hormazábal. Intentó ganarle la pelota a Claudio Torres, pero lo derribó.

Al juez no le quedaron muchas dudas. Claudio Díaz sancionó la infracción y el Lio Altamirano ratificó sus galones de efectivo goleador. El avezado ariete de 32 años llegó a su docena de goles en la Liga de Primera 2025. Sin duda, el artillero del equipo adiestrado por Jaime García.

Lionel Altamirano celebró con muchas ganas tras convertirle a la U de Chile. (Marco Vazquez/Photosport).

Lionel Altamirano celebró con muchas ganas tras convertirle a la U de Chile. (Marco Vazquez/Photosport).

Luego de esa conquista, Altamirano se animó a un paso de baile que, a simple vista, no es para cualquiera. “Este paso es el de mi nena y el otro, el que hago siempre todos los partidos”, destacó en Octava Pasión el centrodelantero, quien en Chile también jugó en Santiago Wanderers, Universidad de Concepción y Rangers de Talca, además de Deportes Puerto Montt.

Altamirano explica sus dos festejos tras amargar a la U de Chile con Huachipato

Lionel Altamirano sabe que el triunfo de Huachipato ante la U de Chile es un acicate para terminar de buena forma la Liga de Primera. Y también celebró junto con sus compañeros ese lanzamiento penal con el que engañó completamente al golero Gabriel Castellón.

“Lo hago con los chicos, quedó ahí como una grulla. Es medio raro, pero queda bueno. El de los hombritos es el de mi nena. No sé si me salió, traté de hacer lo mejor posible”, manifestó el Lio Altamirano, quien también aportó varios goles en la Copa Chile.

Sumó siete tantos a los 12 y ya son 19 los que acumula como ariete del Huachi, que ahora recibirá al Audax Italiano en la fecha 27 de la Liga de Primera 2025. El equipo de García también disputará ante Deportes Limache la gran final de la Copa Chile.

