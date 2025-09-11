Recordado por muchos y querido por otros tantos más. Narró el histórico tanto de Iván Zamorano al Deportivo La Coruña en los 90, jugando por el Real Madrid, y por años gritó goles en el fútbol chileno. ¿Una pista? Está más vigente que nunca.

Se trata de Juan Manuel Ramírez, histórico relator de nuestro país, que con pasos posteriores por Fox Sports y hasta por la banca de Lota Schwager se le perdió la pista en los principales medios. El crack del micrófono repasa su presente con RedGol.

“Hace 25 años dirijo en escuela de fútbol. Nunca lo he dejado y tampoco el periodismo. Sigo relatando en el CDO, relato hockey, rugby, vóleibol, golf… No he golpeado ninguna puerta y tampoco me han llamado a ninguna otra parte”, parte diciendo el comunicador.

Las nuevas comunicaciones: ¿Vuelve al fútbol chileno?

Juan Manuel Ramírez, siempre en su cálido y cercano estilo, no se guardó nada a la hora de analizar el panorama actual del periodismo, así cómo también se lleva el fútbol chileno a las pantallas.

“Se extraña reportear en la calle, sobre todo hoy día que hay tanta posibilidad y cada día se hace menos un trabajo en terreno por las redes sociales, que es un ‘copy paste’ permanente. Los medios de comunicación hoy son así, tienen a la gente que desean”, asegura.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el relator que también hizo inferiores como jugador en la UC confesó que “a mí no me han llamado de ninguna parte y no es una crítica, al contrario, siempre he estado dispuesto y en los lugares que estoy trabajando es porque me quieren ahí”.

“Hasta el día de hoy juego fútbol, tienes que vivirlo, tienes sentirlo. Tú no puedes estar relatando y no haber chuteado una a una pelota. Tienes que tener una una preparación y eso no se compra”, recalca.

Publicidad

Publicidad

Su gran deuda

El narrador que tiene como ídolos a Hans Marwitz, Abraham Dueñas y Ernesto Díaz Correa, confiesa que su espinita clavada es trabajar en un medio grande, pese a que feliz labura en Canal 14 y CDO.

“Todavía no entiendo, yo no me explico. O sea, si anotara cada persona que me pregunta, ‘¿por qué no no estoy en un medio grande?’, chuta, recorrería todo Chile dándole las gracias a toda la gente”, asegura.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, Ramírez repasa el histórico relato del gol de Iván Zamorano en Real Madrid diciendo que “le doy una doble importancia por haber penetrado a tantos miles de hogares durante tantos años y de estar en el colectivo de la gente, porque los niños de la época hoy día crecieron y se acuerdan igual que hace 30 años”.

Su histórico relato en España: