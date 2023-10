Matías Fernández tuvo una emotiva despedida del fútbol el pasado fin de semana. El estadio Monumental estuvo lleno hasta las banderas para despedir al 14 de los blancos, en un partido que contó con estrellas mundiales y nacionales, de dentro y fuera del fútbol.

El que fuera el mejor jugador de América con la camiseta de Colo Colo en 2006 invitó a cracks mundiales como Giuseppe Rossi o Marco Senna a su despedida, además de figuras como Fernando González, Alexis Sánchez, Carlos Caszely y Humberto Suazo.

Una vez que terminó el partido entre Amigos de Colo Colo y Amigos del Mundo de Matías Fernández, el 14 no solo dio un discurso final en la cancha, sino también brindó una conferencia de prensa. Allí reveló sus impresiones sobre el partido, su carrera, la magnitud del cariño de la gente y contó una hilarante anécdota.

La familia de Matías

Y es que el peak de Matigol fue en 2006, cuando ganó el bicampeonato con el Cacique y fue elegido como el mejor de América. En ese entonces, sus hijos aún no nacían, por lo que no lo vieron deslumbrar en las canchas del mundo. Por eso, Fernández confidenció una anécdota muy chistosa con su hijo Ángel.

“Mi hijo siempre me pregunta cosas que me dan mucha risa. Por ejemplo, me pregunta si yo era mejor que Mbappé o mejor que Messi. ‘No hijo’, le respondo.”, comentó. Pero Ángel Fernández lo puso en aprietos. “‘Ah, entonces eras malo’, me respondió”, agregó entre risas el 14 de los blancos.

Además, el otrora jugador del Villarreal comentó que las amistades de sus hijos lo reconocen porque sus papás lo admiran desde esa mítica generación de Colo Colo que fue tetracampeona y jugó la final de la Sudamericana. “Los más chicos me conocen porque sus papás son fanáticos y les contaron sobre mí”, agregó.

Pero eso no fue todo, ya que Mat14s explicó que el cariño de la gente lo emociona mucho. “Uno se dedica a jugar, eso es lo que a uno le gusta. El día de hoy me di cuenta de que la gente realmente me quiere y que me tiene cariño. La gente siempre se me acerca y me cuenta que le ponen Matías a sus hijos por mí y es un orgullo, pero no soy digno de esas cosas”, destacó.

¿En qué equipos jugó Matías Fernández?

Matías Fernández jugó en ocho equipos: debutó en Colo Colo, club donde volvió en 2020. Además vistió las camisetas de Villarreal, Sporting de Lisboa, Fiorentina, Milan, Necaxa, Junior de Barranquilla y Deportes La Serena.

¿Cuántos partidos jugó Matías Fernández en Colo Colo?

En los cuatro años que estuvo en el Eterno Campeón (2003, 2004, 2005 y 2006), Matigol disputó 55 partidos. En la liga chilena y en torneos internacionales dejó la grande, donde festejó 39 goles y dio 13 asistencias.

