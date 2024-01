La salida de Cristóbal Campos de Universidad de Chile la semana pasada fue un balde de agua fría para el jugador y la institución, que intentó durante todo el 2023 darle confianza para ser el arquero titular, lo que finalmente terminó de mala manera.

En el programa Todos Somos Técnicos se debatió sobre su situación y Claudio Borghi dio a conocer su punto de vista, exponiendo que no es culpa solamente del futbolista, sino también de la manera en cómo se forma en juveniles.

“Me llama la atención lo descartable que son las personas hoy a raíz de sus actos fallidos, le pasó a Jordhy Thompson también. Cristóbal Campos tiene un talento bárbaro y si tiene un problema para entrenar o inconvenientes, no es algo de un día para otro, lo conoces de toda la vida, está visto entrenadores, dirigentes, gerentes”, comenzó señalando el campeón del mundo en 1986.

Agregó que “evidentemente hay que castigarlas a las personas en situaciones graves, pero hay que ayudarlas. Si no tienes capacidad para ayudar a un jugador, no eres gente de fútbol. Me llama la atención que desechen tan fácil a una persona”.

El perdón en el fútbol

Borghi analiza que muchos jugadores crecen con inconvenientes. “La mayoría de nosotros venimos con carencias y fuimos ayudados. Algunos con coscorrones y otros con profesionales. Por eso este problema debió ser detectado mucho antes”, indica.

Ahí es donde dio una clase magistral del tratamiento de jugadores. “Cuando sos chico y juegas bien, te puedes mandar todas las cagadas del mundo. Porque dicen “este juega bien” y lo urgente es ganar, lo importante es jugar bien, eso dice el técnico. Y vas creando un jugador con muchos problemas que cuando lo quieres atacar, ya no tienes solución”.

“Si un jugador de 20 años me falta el respeto como entrenador, evidentemente tiene un castigo. Pero ese castigo debe tener aprendizaje. Tienes que castigar y enseñar. Uno que sólo castiga vale callampa, tiene que formar. ¿Sabes a quién tengo que castigar como entrenador? Al pelotudo que lo formó. Mira acá está lo que me entregaste, acá están los problemas que tengo yo”, agregó el Bichi Borghi.

Aprender a hacerse cargo

En el tenso debate donde Borghi dio una lección de vida, le pegó el palo a los que se agrandan cuando un juvenil sale bueno para el fútbol. “Acá me calenté. Porque solamente cuando aparece un jugador que es bueno nos hacemos cargo de lo que formamos. sale un fenómeno y te dicen ‘este lo formé yo’ y tiene cinco presos el huevón, pero esos no los nombra”.

Cerró el Bichi manifestando que “cuando el bueno se equivoca, te dice ‘en esa parte fallé’. A veces no es solamente culpa de los jugadores, es de los pelotudos que te forman que permiten hacer cosas por las necesidades”.