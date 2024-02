El próximo 11 de febrero se disputará la Supercopa que tendrá como protagonistas a Colo Colo y Huachipato, en un duelo que se jugará en el Estadio Nacional.

Los acereros arriban como el actual monarca del Campeonato Nacional, logro que obtuvieron de la mano del técnico Gustavo Álvarez, quien ahora está en Universidad de Chile.

Pese a la distancia, el entrenador argentino todavía tiene sus sentimientos con los jugadores del equipo de Talcahuano, en una revelación que hizo luego del amistoso de la U ante Huachipato, que terminó empatado sin goles.

“Cuando hablo de Huachipato me es muy difícil no emocionarme, porque es un sentimiento muy grande. Cuando uno habla desde las emociones habla de lo que siente y no lo que piensa”, expresó.

Apoya a Huachipato

Lo que es lógico, es que Gustavo Álvarez tiene su favorito para la gran final, sin que esté siendo parte del plantel acerero.

“Lo primero que quiero es que el escudo tenga cuatro estrellas la semana que viene. Es un deseo muy profundo, se lo dije a los jugadores y Javier (Sanguinetti)”, precisó.

Por lo mismo, asegura que Huachipato es un club que tiene todo para ganar un nuevo título, donde es muy importante el grupo que conformaron el año pasado y dio muchos frutos.

“La calidad humana y profesional del plantel la conozco tras una convivencia de 12 meses. Es un plantel que es familia y cuando uno pelea con seres queridos defiende la causa con mucha más carácter y determinación”, destacó.

“Me parece que el análisis y el pronóstico es que les vaya bien en 2024, tienen todas las condiciones y que empiecen con una estrella más, me llenaría de orgullo”, finalizó.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.