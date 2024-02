Javier Sanguinetti tuvo una jornada especial en el duelo que Huachipato igualó sin goles ante Universidad de Chile: se encontró personalmente con su antecesor, Gustavo Álvarez y también con Luciano Pons, delantero al que supo dirigir en Banfield de Argentina.

El Archu hizo una evaluación positiva de los acereros en el caldeado amistoso frente a los azules. “Lo podríamos separar hasta la expulsión. Tuvimos control del partido, situaciones muy claras para poder abrir el marcador. Después, en un amistoso o cualquier partido se desnaturaliza cuando pierdes un jugador contra un equipo con jerarquía y buen pie”, explicó Sanguinetti.

Aludió directamente a la tarjeta roja directa que vio el uruguayo Gonzalo Montes, sancionado con el rigor máximo por una reacción en contra de Marcelo Díaz. “El esfuerzo de los chicos fue terrible desde el orden y el posicionamiento, En líneas generales me voy más que conforme: con la entrega, la predisposición, asimilar la idea que no es muy revolucionaria, pero es diferente”, describió el argentino.

“Se ha hecho un equipo muy intenso, aguerrido, que entiende cuándo tiene que jugar, cuándo no. Cuándo defender y cuándo no. Cuándo tiene que atacar espacios y cuándo no. Nos da un abanico para enfrentar cualquier partido”, afirmó Sanguinetti. El primer duelo oficial que tienen los de la usina es uno que vale un título: enfrentará a Colo Colo por la Supercopa.

Añadió que “nos hubiese gustado jugar como cuando estábamos 11 contra 11. Pero con uno menos, debíamos preocuparnos de otras cuestiones. De no desordenarnos, eso nos habría hecho pasar una mala tarde”. Es decir, prefirió más recaudos que soltar las amarras en la inferioridad numérica.

DT de Huachipato relata su encuentro con Gustavo Álvarez y le da un espaldarazo a Luciano Pons

El flamante DT de Huachipato también contó a grosso modo qué conversó con Gustavo Álvarez y qué opina de Luciano Pons, centrodelantero que dirigió en la primera división de Argentina. Con su colega del Romántico Viajero el diálogo fue en muy buenos términos.

“Nos deseamos éxito para lo que viene. Él tuvo una generosidad muy grande cuando el club me presentó. Me entregó el mando, me dio muchas características de la institución, la ciudad, del equipo. Se ha portado muy gentil conmigo”, describió Sanguinetti sobre quien condujo a Huachipato a ganar el título en el Campeonato Nacional 2023.

Sobre el nuevo refuerzo del ataque azul revivió grandes alegrías junto a él. “Y Lucho (Pons) nos dio demasiado en Banfield: la posibilidad de ganar clásicos y una final. Es un delantero valioso que ha hecho muchos goles en Argentina y Colombia. Me pone muy feliz verlo en una institución tan grande, pero no me corresponde opinar de otra institución”, apuntó el Archu.

¿Se van a presentar a la Supercopa a pesar del paro que anunció el Sifup? “No haré declaraciones sin información. Acataremos lo que diga la dirigencia y lo que se resuelva. Con información podremos tener una postura”, sentenció Javier Sanguinetti, quien ya palpita su primer desafío por los puntos en el cuadro de la usina.

¿Cuáles son los números de Luciano Pons con Javier Sanguinetti de DT?

Luciano Pons jugó para Javier Sanguinetti en Banfield de Argentina: fueron 38 partidos, donde anotó siete goles y regaló una asistencia. También recibió cinco tarjetas amarillas en 2 mil 26 minutos en cancha.

