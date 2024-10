Para el entrenador de la U. de Chile, que cuatro de los jugadores de su plantel vayan a la Roja "es un halago" y no dramatiza por eso.

Carlos Palacios instaló una polémica en el fútbol chileno al reclamar por tener que ir a la selección chilena, por lo que se perderá dos partidos de Colo Colo en el final del Campeonato Nacional.

Un asunto que tocó Gustavo Álvarez, quien tampoco tendrá a cuatro seleccionados para jugar semifinales de Copa Chile ante Coquimbo: Matías Zaldivia, Marcelo Morales, Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero.

A diferencia de Carlos Palacios, no dramatiza. “Toda convocatoria a selección es un halago. Es un reconocimiento al trabajo individual de los futbolistas y al colectivo de un plantel y del club”, manifestó el DT de la U.

De hecho piensa que será bueno para ver otros futbolistas. “Es una oportunidad para jugadores que esperan un lugar, un partido se gana con 11 pero un logro importante con 28 o 29 que somos“, aclara.

Palacios deberá ir a la Roja y se perderá partidos importantes en Colo Colo

“Entonces lo tomo de buena forma, es un orgullo que jugadores del club representen a la selección nacional y le deseo suerte a ellos y a todos los seleccionados”, agregó tomando mucha distancia con lo señalado por la Joya.

La competencia con Colo Colo

A Gustavo Álvarez se le preguntó si a Universidad de Chile le complica tener cerca a Colo Colo. Sobre todo por que el año pasado, con Huachipato, vivió una situación similar: le dieron caza a Cobresal, lo pasaron y fueron campeones.

“Es igual perseguir que ser perseguido. Me lo tomo igual. Yo estaría igual ocupando los 16 puestos de la tabla. Es mi profesión y debo ser frío”, señaló el estratega.

Agregó el DT que “no puedo alterarme por las sensaciones del ambiente. No me inmuta la posición de la tabla en que estemos, no hago ni más ni menos en mi día de trabajo. Debo abstraerme de las emociones dominantes”.