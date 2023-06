El extenso relato de Juan Cristóbal Guarello sobre su bullada pelea con Francis Cagigao hace exactamente un año dejó varias aristas: el rol de Luka Tudor en la polémica fue uno de los puntos tratados por el periodista, pero también reveló nuevos detalles del incidente ocurrido en vivo por Radio ADN.

Guarello metió en el baile a Fernando Felicevich y también compartió su decepción de Jean Beausejour. Pero también tuvo espacio para burlarse de Cagigao por el peluquín del español.

“Sabía que estaba Cagigao estaba caliente conmigo, que había llamado a Danilo Díaz diciendo que el Círculo de Periodistas Deportivos no me podía aceptar una columna así como la que hice. Mientras en algunos medios lo corneteaban”, dijo el comentarista en su programa de YouTube, La Hora de King Kong.

Agregó: “y llega el famoso día de la entrevista: va a venir Cagigao, me dicen. Sabía que podía ser picante, que se iba a enojar, pero me insistían mucho en que tenía que estar. Yo iba a la radio de lunes a viernes, iba a estar, pero se me insistía mucho que tenía que ir. Pedí una sola cosa: que estuviera Danilo, porque sabía que si me agarraba con Cagigao, yo me caliento y Danilo en más cabeza fría, él iba a poder bandejearme o iba a tener más datos y contrastar”.

“Llego a la entrevista y veo que se le había hecho una serie de concesiones a Cagigao porque había dado una serie de exigencias: 10 minutos para hablar. Larga una diatriba en mi contra donde cita todas mis columnas de La Tercera, y yo no podía replicar porque mi computador estaba malo y tenía que buscar en el teléfono”, añadió Guarello.

Un mentiroso con gato en la cabeza

Ahí se fue con todo el hoy rostro de Radio Agricultura: “termina la entrevista, yo quedo como el orto, como un tipo que se sacó. En mi casa me dije ‘la cagué, estuve pésimo’. Tudor se fue sin despedirse, yo me despedí de Cagigao… no me di cuenta que ocupaba peluquín, ahora anda pelado. Eso habla mucho de una persona, andaba con un gato en la cabeza”.

Y lo repasa: “¿se acuerdan que Cagigao dijo que él trajo a Brereton? Uno googlea y sale la mamá del gringo que dice que lo llamó Rueda. No sólo mentía con la pelada, mentía con todo. Nos metía el guañaño en el ojo constantemente. Y que se lo meta a los hinchas es una cosa, lo terrible es cuando se lo mete a los dirigentes. Que un gerente esté dos años rascándose las pelotas, que no sea capaza de traer los jugadores de Europa, que se choree un plan y que trate mal a los trabajadores, y que Milad le quiera renovar contrato no se puede entender”.

Guarello “pelotudo”

Por otro lado contó la sensación que le dejó el manejo de la crisis por parte de Radio ADN: “la tesis era que yo asumiera todo, que Tudor no seguiría en el programa y que yo quedara como un pelotudo”, explicó el experimentado comunicador.

Juan Cristóbal Guarello sentencia que “el audio (de Luka Tudor) se virilizó y al otro día tengo reunión en la radio, la situación era insostenible y me voy. En el fondo lo que le convenía a la radio era que el audio no se hubiera filtrado, pero que se hubiese ido Tudor y yo quedara como pelotudo”.