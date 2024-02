El inicio del Campeonato Nacional 2024 marcará todo un hito para el arbitraje femenino. Con 34 años en el cuerpo, la jueza Dione Rissios debutará en la Primera División del fútbol chileno con el duelo entre Audax Italiano y Deportes Iquique del lunes 19 de febrero (20:00) en el Estadio Municipal de La Pintana.

Rissios liderará el cuerpo arbitral compuesto por Claudio Urrutia y Jean Araya como asistentes, Felipe González como cuarto árbitro, Juan Lara (VAR) y Carlos Venegas (AVAR).

Con estudios que datan desde el 2009 en el INAF, fue el año 2016 donde alcanzó la categoría FIFA, que le permitió dirigir partidos internacionales de campeonatos sudamericanos Sub 17, Sub 20, Libertadores y adultos. En el 2022 fue promovida al ascenso masculino y debutó en el Rangers vs Santa Cruz.

“Esto transforma en un premio a mis quince años de carrera en el arbitraje. Estoy muy feliz, ilusionada y concentrada en hacerlo bien. Quiero mantenerme en esta categoría y seguir arbitrando. Además, me tiene muy satisfecha el haber cumplido con todas las pruebas físicas a la par de mis compañeros, ya que para dirigir en esta categoría los requisitos y pruebas son iguales para hombres y mujeres”, declaró Rissios en charla con la ANFP.

Además, la árbitra agradeció poder seguir el legado iniciado por María Belén Carvajal en 2021: “Fue ella quien nos abrió puertas al arbitraje femenino, eso me motiva a seguir trabajando para ir logrando más objetivos. CONMEBOL tiene un lema que me representa; ‘Cree en grande’.Creo que con dedicación, esfuerzo y entrega se pueden ir cumpliendo los sueños. Este es uno de mis sueños más grandes y quiero seguir luchando por más”.

Para finalizar Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, declaró que “la designación de Dione responde principalmente al trabajo y rendimiento que ha venido mostrando. Ha destacado en las distintas series y categorías. Para la Comisión, Dione reúne todas las condiciones para estar en primera, y cuenta con todo nuestro apoyo y confianza para que sea parte de la renovación del plantel de árbitros del fútbol chileno”.

¿Cómo se jugará la primera fecha del Campeonato Nacional 2024 del fútbol chileno?

Viernes 16 de febrero

Ñublense vs Coquimbo – 21:30 horas – Bicentenario Nelson Oyarzún

Sábado 17 de febrero

Unión Española vs Colo Colo – 18:00 horas – Santa Laura

Deportes Copiapó vs O’Higgins – 20:30 horas – Luis Valenzuela

Domingo 18 de febrero

Universidad de Chile vs Cobresal –18:00 horas – Nacional

Cobreloa vs Huachipato – 20:30 horas – Zorros del Desierto

Lunes 19 de febrero

Audax Italiano vs Deportes Iquique – 20:00 horas – Municipal La Pintana

SUSPENDIDOS

Everton vs Palestino – Sausalito

Unión La Calera vs Universidad Católica – Nicolás Chahuán

