Coquimbo Unido y Colo Colo cosecharon un empate 2-2 este sábado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2023. Pese a que los Piratas iban ganando por 2-1, sobre el final del partido los albos lograron igualar las acciones y rescatar un punto.

Apenas tres minutos antes del gol definitivo de Óscar Opazo (84′), Fernando Díaz decidió sacar de la cancha a Luciano Cabral y Rodrigo Holgado. Para muchos, eran los mejores de la cancha en el cuadro pirata y su salida les costó el empate definitivo.

Precisamente en ese tono llegó la pregunta de Rodrigo Gutiérrez de Radio Cooperativa al DT coquimbano en conferencia de prensa. El comunicador le preguntó a Nano Díaz “¿Cómo se interpreta este empate? Evidentemente la primera lectura que uno escucha es que está ofuscado por esto, son tres puntos perdidos. ¿Cómo se analiza aquella situación que se da al final del partido? ¿Fue correcto sacar antes del partido a Holgado y Cabral?”.

Pero el entrenador lo interrumpió muy molesto. “No me hable tonteras amigo. Amigo, ¿sabe qué? Me está diciendo que yo los saqué, pero me pidieron cambio los dos. ¿Le respondo así? ¿O cree que yo soy tan burro de sacar a Holgado y Cabral?”, comenzó.

“Porque me está preguntando eso como si estuviera empezando, pero llevo 30 años en esto. Vamos entre los primeros, hemos perdido solamente contra la Católica y usted me dice que me equivoqué en los cambios. Los cambios fueron porque me pidieron salir 10 minutos antes”, agregó el DT.

Actualmente Coquimbo Unido marcha en el sexto puesto de la tabla con 31 puntos y está en zona de Copa Sudamericana a falta de nueve fechas. Los Piratas están a 11 puntos de distancia de Cobresal, actuales punteros.