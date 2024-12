El ex técnico de Coquimbo Unido cuenta cómo lo maravillo el volante, además que su salida fue tan fuerte como sacar a una de las grandes estrellas del fútbol.

Una de las grandes figuras que tuvo el fútbol chileno en las últimas temporadas fue Luciano Cabral, el jugador que la rompió con Coquimbo Unido y luego dio el gran salto al León de México.

Si bien fue seguido por Colo Colo, la compra de su pase por el grupo Pachuca permitió que se fuera a la Liga MX, donde también hizo que explotara en el radar de la selección chilena, donde tuvo su estreno en las Eliminatorias.

Uno que vivió todo el proceso con Luciano Cabral fue el ex técnico Pirata, Fernando Díaz, quien recuerda cuando llegó el volante creativo y fue toda una sorpresa.

“Aparece Luciano Cabral, cuando me dicen a mí, traíamos a Holgado y entrecomillas en el paquete venía Cabral, que venía con cinco años sin jugar, dije ‘ninguna posibilidad’. Me acordé de que había jugado en la selección. Con la gente del club dijimos ya, no perdemos nada. En el primer entrenamiento llega Palavecino, Holgado, pero agarró la pelota y dije ‘este se pasó para bueno'”, recordó.

EL gran rol de Luciano Cabral

Fue en conversación con Paulo Flores en “El almanaque de Florete” que Fernando Díaz recordó lo bien que anduvo Luciano Cabral en Coquimbo Unido, donde incluso lo comparó con el buen juego de Jorge Valdivia que maravilló a muchos hinchas.

“Son jugadores de mucha profundidad, cuando en el fútbol se habla de que piensan antes de jugar, cuando ya le dan el pase saben qué hacer y dan profundidad. Tu equipo funciona en base a esos jugadores. En el partido con la Roja, el rato que jugó, todos se la daban”, detalló.

Por lo mismo, habla que la salida de Cabral fue un factor anímico importante para la caía de Coquimbo Unido, quienes pasaron de pelear el título a quedar fuera de la Copa Sudamericana, donde lanza una particular comparación.

“Termina el año, le ganamos a todos los grandes. Cada club tiene historias y objetivos, primera vez que se le ganaba a todos los grandes. Se terminó el año se fueron todos arriba, logramos mantener un nivel con Luciano Cabral y jugando con Cabral. En esos momentos sácale a Valdivia a Colo Colo, sácale a Argentina 86 a Maradona, sácale a Messi al Barcelona de Guardiola, guardando proyecciones, son jugadores muy importantes”, finalizó.