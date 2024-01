Felipe Gutiérrez dejó Sporting Kansas City a fines del 2023. Y aunque se rumoreó su regreso a Chile para defender a Universidad Católica, este miércoles el volante confirmó su retiro definitivo del fútbol a los 33 años mediante un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, por enfermedad.

El multicampeón con la UC publicó una imagen del último encuentro que jugó en su vida, el 8 de octubre del 2023. “Y sí, este fue el último partido profesional de mi vida. Jamás lo imaginé, pero ¿qué puedo decir? Me siento un afortunado de haber vivido la experiencia más hermosa que un niño pueda imaginar”, comentó.

“Poder vestir camisetas en diferentes países y continentes, tuve la posibilidad de vestir la camiseta más importante para cualquier futbolista, la de mi selección. Y ahora queda decir hasta pronto fútbol, ya que seguiré en busca de nuevos objetivos cerca de este deporte que tanto amo”, añadió.

Gutiérrez confirmó la grave enfermedad que lo llevó a colgar los botines. “Hay veces que las decisiones se vuelven muy difíciles y más aún dejar esta profesión cuando aún tenía la sensación de poder competir, pero la artrosis severa que me diagnosticaron no me permite seguir compitiendo”, destacó.

“Siempre me imaginé y soñé con dejar el fútbol cuando ya no hubiera donde más ir, pero nunca imaginé que el fútbol me dejara a mí. Creo que lo importante es buscar nuevos sueños y luchar por ellos, de eso se trata la vida”, añadió.

Antes de terminar, Gutiérrez le agradeció a su esposa, Carla Rejano, a su madre, Lucy Leiva; agregó a su psicólogo deportivo que lo acompaña desde la UC, Sergio Villarroel, y también a su representante Fernando Felicevich.

“Por último quiero agradecer a todas las personas que estuvieron a lo largo de estos 14 años de carrera. Y a cada club que formé parte: Universidad Católica, FC Twente, Real Betis, Internacional de Porto Alegre, Sporting Kansas City, Colorado Rapid, Al Wasl. Muchas gracias fútbol querido!!”, sentenció.

Durante toda su carrera, Felipe Gutiérrez Ganó dos títulos de Primera División con la UC (2010 y 2021); también obtuvo dos Supercopa (2020 y 2021), una Copa Chile (2011) y la Copa América 2015. Además, en 2022 marcó el mejor gol del año en Chile.

