Fabián Estay apunta a la UC tras decisión de Medel de jugar en Brasil: "Yo me quise retirar ahí, pero..."

Todo indica que Gary Medel no volverá a Católica. De acuerdo con la prensa brasileña, pitbull aceptó la oferta del Vasco da Gama de Brasil y recién podría volver a jugar en la UC en el 2025, con 38 años. Una noticia que decepcionó a los hinchas cruzados, que soñaban con una vuelta de su hijo pródigo de la generación dorada.

Por lo mismo, se dejaron caer rápidamente las críticas contra Cruzados y ante eso, José María Buljubasich, el gerente técnico del equipo, tuvo que salir a dar explicaciones de la situación: “Que vuelva cuando esté el estadio nuevo”, señaló el Tati, en otras declaraciones que generaron molestia.

Lo cierto es que uno que salió de Universidad Católica, Fabián Estay, apuntó contra la dirigencia por la fallida vuelta de Gary a la UC, desaprovechando la opción de que el jugador había quedado libre tras irse del Bologna.

En conversación con RedGol, el mundialista señaló que “los equipos a veces se olvidan de estos grandes jugadores y no suele pasar esto de terminar sus carreras en su club de origen. Yo lo hablo a tono personal, quise terminar mi carrera en Católica y no me lo permitieron”, recordó.

Eso sí, puso paños fríos y dijo que con 38 años todavía podría volver a San Carlos. “Depende del técnico, depende de los directivos y del rendimiento que tenga Gary”, reflexionó, aunque luego sentenció: “yo creo que no era mal momento para regresar a Chile.

“Bueno, el no lo estimó conveniente y si el puede prolongar su carrera en un fútbol de alta competencia como es el brasileño, bienvenido sea”, cerró.

Vale recorda que Medel dejó Católica en el año 2009, ahí se fue a Boca Juniors, para luego irse, en 2011, rumbo a Europa. Ya son 14 años desde que el Pitbull dejó San Carlos y entremedio ha pasado harta agua bajo el puente, aunque el bicampeón de América siempre ha dejado en claro su amor por esos colores.