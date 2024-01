Fabián Cerda, experimentado arquero chileno de 34 años, no seguirá en Curicó Unido después de que el elenco tortero descendiera a la Primera B al salir últimos del Campeonato Nacional.

El portero atiende a Redgol para revelar hechos inéditos sobre los motivos reales por los cuales salió de Curicó Unido, su proyección a futuro y más.

¿Cómo definirías tu paso por Curicó Unido?

Mi paso por Curicó Unido lo defino netamente como mi lugar en el mundo, en el cual me sentí súper cómodo desde el primer día en el cual llegué a la ciudad. Lamentablemente terminó de una manera que nunca pensé que iba a terminar, me dolió mi término en Curicó, pero siempre saco lo positivo de mi estadía en el Curi.

¿Fue decisión propia o de la dirigencia la de no renovar con el equipo?

No fue decisión mía, fue de la dirigencia, en la cual todo el año pedí que me hicieran firmar en anexo de contrato y todo el año me cambiaban la fecha. Me decían una semana más, la próxima semana, que ahora sí, que ya está listo y así hasta el fin de mi contrato. Llegó fin de año y seguía pidiendo el anexo y curiosamente tres personas, a las cuales no sé si llamarlas personas, desmintieron toda la situación de que nosotros habíamos negociado, desmintieron que habíamos llegado a un acuerdo.

¿Qué sensación le dio eso?

Lamentablemente mi salida de Curicó se vio como que yo abandoné el barco y aquí es netamente tema de la dirigencia, principalmente del presidente del club y del gerente. Se lavaron las manos y no reconocieron que a principios de 2023 habíamos llegado a un acuerdo de negociación sobre las propuestas que me había hecho Universidad de Chile, en la cual negocié con Curicó Unido un nuevo salario y una extensión por un año más de contrato. Curiosamente, desconocieron todo tipo de información, hasta día de hoy.

¿Cómo explicarías tu situación con Curicó Unido?

La decisión no depende de uno, depende también de las dirigencias y en ningún momento me manifestaron sus deseos de que siguiera en 2024, ya que nunca reconocieron mi contrato. Por eso fue tan drástica mi salida, en ningún momento hubo acuerdos, en ningún momento decidieron negociar ni nada por el estilo, solo me avisaron que tenían mi finiquito y sería.

¿Se han comunicado contigo clubes interesados en contar con tus servicios?

Equipos ya se han comunicado conmigo, a través de mi representante y he tenido acercamiento con algunos clubes, estoy esperando la mejor opción. Y no solamente acá en Chile, hasta el momento estoy con tranquilidad viendo cuál es realmente la mejor opción para mí, mi familia e hijos.

¿Mejores amigos que hiciste en Curicó?

Los mejores amigos que hice en el club fueron los guardias: Jorge y Nelson. De los jugadores están Tomi Vergara y Juan Ruz, que eran del grupo de los arqueros. También están Diego Urzúa, Jorge Catejo, Carlos Herrera e Iván Garrido.

¿Cuántos años más te gustaría jugar antes de retirarte?

La verdad me encantaría jugar muchos años más, recién tengo 34 años, estoy en el peak del arquero. En el puesto corre desde los 30 años el mejor desempeño. Esperemos que el cuerpo me dé unos seis o siete años más jugando, ya sea en Chile o en el extranjero. Solamente depende de cómo me sienta, de cómo llegue a esos 40 o 42 años para ver si sigo jugando o no, siempre he pensado en jugar lo más que pueda.

¿Jugarías con tu sobrino Axel Cerda?

Es un sueño poder jugar con mi sobrino, ya sea en contra o en el mismo equipo. Sería súper lindo, es un sueño para mí, para la familia, ya que lo que he vivido yo en mi carrera él recién lo está iniciando, así que estoy esperando que se pueda dar esa posibilidad de jugar con Axel Cerda, que ahora está en Católica partiendo con su carrera.

¿A cuál club le tienes más cariño? ¿Por qué?

Le tengo cariño a todos los equipos en los que he jugado, es una bendición, un privilegio el poder vestir la camiseta de un equipo. Con Católica hay un cariño único, es el equipo que me formó, hice todo el proceso de cadetes, también debuté y es el equipo que le tengo un cariño muy especial. Ahora último fue a Curicó y esperemos seguir teniéndole cariño a más equipos.

¿Qué significa su apodo Actitute? ¿Cuál es su origen?

La palabra “Actitute” nace un día en 2020 cuando iba camino al entrenamiento, era mucho de grabar mi llegada al complejo Santa Cristina y saludar. Un día en el camino, en vez de decir actitud, dije actitute y ahí quedé con esa palabra. Muchos compañeros y la gente afuera me apodaron con esa palabra. De hecho, recuerdo un mural que hicieron afuera de la obra, camino al complejo donde dice “Actitute 12”. Al fin y al cabo, la actitud ese es el lema que siempre he tenido en el fútbol y en mi carrera deportiva.

