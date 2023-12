Fabián Cerda dejará Curicó Unido luego de cuatro temporadas y después de perder la categoría de cara al 2024. El portero se despidió del cuadro tortero en sus redes sociales una vez que terminó el Campeonato Nacional 2023 y comenzó la búsqueda de un nuevo club para el próximo año.

“La memoria es frágil, pero los números avalan mi trabajo, dedicación y amor por lo que hago. Ahora me toca emprender otro rumbo, mirar hacia el futuro, porque antes que jugador soy padre y debo velar por mis hijos y brindarles el bienestar que merecen”, comentó en su cuenta de Instagram al anunciar el adiós.

Todo indica que su futuro podría estar en Santiago, ya que Universidad de Chile puso sus ojos en él para reemplazar a Cristóbal Campos. Tampoco se descarta un eventual regreso a su natal Universidad Católica, ya que Nicolás Peranic fue despedido en los últimos días.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, Fabián Cerda entregó detalles emotivos de su adiós a Curicó Unido y expresó que pidió como regalo de Navidad recibir la oferta de un club importante para la temporada 2024 del fútbol chileno. De momento no reveló los nombres de los que ya lo sondearon.

“He recibido un par de llamados pero le pedí en la carta al Viejo Pascuero que lleguen algunos más. Busco la estabilidad en todo sentido y lo hago siempre pensando en mis hijos. Tengo fe que llegará una buena oportunidad”, comentó el Actitute sobre su futuro en el fútbol.

Pero eso no es todo. Cerca confesó lo que fue su paso por Curicó. “Siempre quise terminar de la mejor manera, quería llegar a los cien partidos, pero una lesión no me lo permitió. En esos 91 partidos me jugué la vida, a lo mejor en algunos no estuve a mi nivel, pero siempre me preparé de la mejor manera”, afirmó.

“Quería terminar jugando, que me reconocieran en el estadio, habría sido lindo terminar así. Concluí un ciclo y estos tres años me hicieron crecer como futbolista y sobre todo como ser humano. A este club llegué como suplente de Paulo Garcés y terminé de titular. Luego arribó Martín Perafán, otra vez banca, pero de nuevo me convertí en titular”, añadió el portero.

De todos modos, el año pasado fue inmejorable. “En 2022 ya fui el titular y terminé nominado al mejor arquero, mejor atajada y mejor jugador de la temporada. Clasificamos a la Copa Libertadores, ese 2022 fue el mejor de mi carrera. Lamentablemente este año descendimos”, sentenció.

¿Cuáles fueron los números de Fabián Cerda en 2023?

Fabián Cerda sumó 2382 minutos esta temporada con la camiseta de Curicó Unido, distribuidos en 27 partidos. Se perdió las últimas cinco fechas y media del Campeonato Nacional por una lesión en el hombro. Recibió 47 goles en contra, con un promedio de 1,7 tantos por encuentro. Además, cosechó cuatro tarjetas amarillas.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.