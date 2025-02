Claudio Aquino llegó a Colo Colo con el cartel de mejor jugador del fútbol argentino, por lo realizado la temporada pasada en Vélez Sarsfield, elenco al que llevó a ganar el título.

Uno de sus compañeros en ese elenco que dirigió Gustavo Quinteros fue Rodrigo Piñeiro, quien asegura que la participación del nuevo refuerzo del Cacique fue extraordinaria.

“Fue el mejor de Argentina, por goles y estadísticas. Un gran jugador, fue el pilar para nosotros, hizo goles cuando no entraba la pelota. Aparecía en los momento importantes”, sostuvo Loly, quien volvió a Chile para jugar en Everton.

Eso sí, asegura que espera que en uno de los partidos que vayan a jugar su rendimiento baje. “Que le vaya bien, pero cuando nos encontremos ojalá que no ande tan bien”, tiró en broma.

Loly Piñeiro alaba la llegada de Aquino a Colo Colo

Piñeiro espera relanzar su carrera en Everton

Piñeiro no tuvo un buen paso el año pasado en Vélez Sarfield y es bastante autocrítico con su rendimiento, debido a que no fue titular desde marzo.

“Me tocó ir a una liga muy competitiva, me costó adaptarme al juego, al ritmo, a lo físico. Jugué poco, son cosas que pasan, pero con Gustavo Quinteros tengo gran relación, es un gran técnico. No me fue bien en lo individual, pero el grupo se unió y salimos campeones”, sostuvo.

Por eso piensa que puede volver al nivel mostrado el 2023 en Unión Española. “Estoy para dar un salto más. No me pongo límites, sé de lo que soy capaz, puedo aportar más de lo que aportaba en Unión Española”, confesó.

Ante los hispanos jugará por Copa Sudamericana por el paso a fase de grupos. “No sé si tomarlo como revancha”, comentó sobre enfrentar a su ex equipo en un partido importante.

