Polémica por la determinación en el Consejo de Presidentes de la ANFP al aprobar que la Segunda División 2025 se juegue con tope de jugadores Sub 23. Por eso, el periodista Juan Cristobal Guarello apuntó todos los dardos contra Harold Mayne-Nicholls, presidente de Trasandino.

El equipo de Los Andes fue uno de los que votó a favor de la controvertida medida, junto a Concon National, General Velásquez, Deportes Rengo, Ovalle, Provincial Osorno y Real San Joaquín.

En diálogo con ADN, Mayne-Nicholls había dicho que “estamos de acuerdo en jugar con una categoría sub 23. Aspiramos que a través de esto haya un mayor desarrollo del fútbol chileno. Somos una de las selecciones más veteranas del mundo”.

La furia de Guarello por torneo Sub 23

Durante su programa La Hora de King Kong, el periodista disparó con todo contra el mandamás de Trasandino y lo culpó directamente de la cesantía que afectará a jugadores de la división.

“Esto lo invento Harold, esta es toda tuya, te tienes que hacer cargo y poner al lado todas esas cifras de puestos de trabajo que se han perdido. Esta hue… es demente”, partió criticando Guarello.

Pero el comunicador no se quedó ahí, ya que relató las precariedades de la Liga 2D diciendo que “ya tienes un cuello de botella en la Segunda División y ademas la quieres hacer Sub 23″.

“Yo subo, gano el torneo con un plantel Sub 23 y tengo que contratar 20 jugadores. No, esto es una locura, esto es para huelga del SIFUP, no veo ningún beneficio para esto, en el fútbol chileno dicen que ya no la pueden cag… más”, cerró.