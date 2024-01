En el fútbol chileno siempre hay peculiaridades. Una de ellas son los jugadores extranjeros que pasaron por nuestra liga de naciones que inusualmente aportan futbolistas.

¿Un alemán en Chile? ¿Atletas de África o Asia? ¿Imaginan un francés dejando su país para probar suerte en nuestro país? En Redgol hacemos un repaso para encontrar el 11 de foráneos extravagantes.

La oncena de foráneos inusuales

Arquero

Robert Moewe, Alemania: Este caso es reciente: en enero de 2018 era anunciado como nuevo portero de Barnechea. Surgió de las inferiores del Borussia Dortmund, Schalke 04 y dos equipos más en Estados Unidos. En aquel entonces el jugador tenía 24 años y se convirtió en el cuarto alemán en firmar con un club de fútbol chileno.

Durante ese año jugó un total de 40 partidos, recibiendo 45 goles. Es recordado por los hinchas “guaicocheros” debido a los penales atajados cuando iban perdiendo con Curicó Unido. Barnechea necesitaba remontar para no quedar eliminados en Copa Chile y Moewes tapó en dos ocasiones, avanzando así a los cuartos de final gracias a su actuación.

Defensas

Mahamat Ngouloure (Camerún): Decidió probar suerte fuera de Camerún a pesar de ser seleccionado sub 17 de su país. Quería jugar en Sudamérica y lo logró: tuvo pasos por Bolívar y Unión Maestranza, tres años más tarde llegó la oferta de un equipo chileno.

Y fue Cobreloa, dirigido por Nelson Acosta, el equipo interesado en contar con sus servicios, pero, la indisciplina llevó al club a rescindir su contrato. En 2016 jugaría con Mejillones y desde ese año se perdió todo rastro de su carrera como profesional.

Ricardo Adé, (Haití): Quiso probar suerte en el fútbol tailandés, pero todo era mentira y terminó viviendo en la calle. En 2016 su suerte cambiaría, ya que con 26 años firmaría su primer contrato profesional y fue con Santiago Morining.

Jugaría con los microbuseros hasta 2018. En 2019, Magallanes se interesó en él y jugó dos años. En 2021 llega al Mushuc Runa de Ecuador y empieza a hacerse un nombre: en 2022 fue campeón con Aucas y en 2023 llegó a LDU Quito, en donde se transformaría en el primer haitiano en la historia en ganar la Copa Sudamericana.

Chase Hilgenbrinck (Estados Unidos): Llegó a nuestro país en 2005 al arribar a Huachipato, desde done pasó a Naval. Lo más destacado que logró y por lo que se le recuerda es por el ascenso que logró con Ñublense en 2006.

El defensor era del gusto de Claudio Borghi, quien quería sumarlo a Colo Colo, pero el norteamericano a sus 26 años decidió volver a su país natal para ingresar al seminario y posteriormente convertirse en sacerdote.

Volantes

Maksim Molokoedov (Rusia): El exfutbolista nacional Frank Lobos descubrió al ruso cuando tenía 24 años. Ni siquiera su estancia en la Penitenciaría fue impedimento para que llegara en 2012 a Santiago Morning. El mediocampista fue fundamental esa temporada en la que su único gol se lo hizo a Coquimbo Unido.

Luego obtuvo su libertad y viajó de vuelta a Rusia para tomar vacaciones. Nunca regresó a Chile, pues literalmente los dirigentes del club se quedaron esperándolo en el aeropuerto. Años después se reveló que el motivo era el bajo sueldo que le ofrecían.

Florian Volpe (Francia): Su carrera comienza en 2008, siendo parte del Montepellier B, en la Cuarta División de Francia, donde jugó 7 partidos oficiales y marcó un gol. No jugó en grandes clubes europeos y deambuló por diferentes equipos amateurs de su país, como AS Frontignan y Sète, de la Liga Regional de Languedoc-Rosellón.

Curiosamente, a finales de 2012 llega a Chile, cuando firma por Magallanes. Debutó oficialmente el 7 de julio de 2013 por Copa Chile, en el empate 2-2 frente a Audax. Cuenta con el reconocimiento de ser el primer futbolista francés en jugar en la historia del fútbol profesional chileno.

Omid Namazi (Irán): En la década de 1980, el volante creativo iraní-estadounidense jugó por Iquique siete encuentros de la extinta Copa Digeder. Después de su breve paso por el norte de nuestro país, volvió a EE.UU.

En una entrevista, Namazi afirma que “a pesar de que solo estuve nueve meses, fue una de mis mejores experiencias”.

Ekele Udojoh (Nigeria): Su carrera inicia en las divisiones inferiores del Sharks FC de su país, pero no contaba con oportunidades y ahí aparece Deportes La Serena para salvar su futuro como futbolista.

Llega como flamante refuerzo, pero no cumple con las expectativas del entrenador de aquel entonces, Víctor Hugo Castañeda, que además, fue el encargado de informarle que no continuaría en el club. Desde 2016 no tiene equipo y no hay registros sobre su actividad futbolística.

Delanteros

Hiroki Ushida (Japón): Durante la temporada 2013-14 se convierte en el primer japonés en jugar en el fútbol chileno, tras su fichaje por Huachipato. Uchida solo jugó 11 partidos: seis de ellos de titular. Ocho fueron por el torneo nacional y tres por Copa Chile.

Dwight Pezzarossi (Guatemala): Fue el “9” que puso en marcha el camino de los jugadores de Guatemala en nuestro campeonato. En el 2000 fichó por Palestino, pero solo juega una temporada, pues posteriormente llega a Santiago Wanderers. En ambos equipos pudo ser figura y le sirvieron de base para desarrollarse y de vitrina para poder aterrizar en el fútbol español en 2003.

Tras nueve años jugando en el extranjero, Pezzarossi vuelve a Chile y es Deportes La Serena que decide apostar por él para la temporada 2011-12. Este fue el último club del extranjero en el que jugó antes de volver a su país para retirarse como campeón con el CSD Comunicaciones.

Su vínculo con los deportes duró varios años más e incluso fue ministro de Cultura y Deportes en Guatemala.



Occupé Bayenga (Congo): Delantero nacido en Kinshasa, Zaire, pero decidió representar a República Democrática del Congo. Llegó a Chile para reforzar el ataque de Deportes Copiapó, donde jugó 24 partidos y pudo marcar cuatro goles.

El desempeño del congolés fue suficiente para fichar en Universidad de Concepción por seis meses, durante 2012. Con el paso del tiempo logró obtener la nacionalidad chilena, pero su rendimiento lo obligó a volver a su país.

Completan el equipo

Antoine Helha – Camerún: Coquimbo Unido.

Luc Bessala – Camerún: Provincial Osorno, Deportes Temuco y Fernández Vial.

Pius Daniels – Nigeria: Colo Colo.

Joshua Caleb – EE. UU: Unión Española.

Fernando Sanz – España: Unión Española.

Paco Sanz – España: Unión Española.

Carlos Martínez – España: Coquimbo Unido.

Hans Werner – Alemania: Deportes Concepción.

Norio Takahashi – Japón: San Felipe.

Shadi Shaban – Palestina: Palestino.

Adriano Custodio – Portugal: Santiago Wanderers.

Milenko Popovic – Serbia: Deportes Iquique.

