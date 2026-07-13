Tras semanas de negociaciones, se definió el futuro del jugador chileno que actualmente milita en Rusia.

Ignacio Saavedra dio el salto al fútbol europeo en 2024, cuando dejó Universidad Católica para fichar por PFC Sochi. Meses más tarde fue cedido a préstamo al FC Rubin Kazan, donde convenció con su rendimiento y, tras varias semanas de negociaciones, ya estaría definido el futuro del volante chileno.

El pase de Saavedra pertenece a Sochi, club que actualmente disputa la segunda división del fútbol ruso. Tras finalizar su préstamo, el mediocampista regresó para realizar la pretemporada con el equipo, mientras se resolvía su situación.

Ignacio Saavedra define su futuro en Rusia

Inicialmente, Rubin Kazán., que juega en la Liga Premier de Rusa, tenía una opción de compra cercana a los 1,5 millones de dólares, la que debía ejecutar antes de fines de mayo. Sin embargo, el club no pudo hacer uso de ella debido a problemas económicos.

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Aun así, no desistió de su intención de retener al chileno y presentó una nueva oferta de 500 mil dólares, la que fue rechazada por Sochi.

Pese a ello, las conversaciones continuaron y, según informó RPL Sky, ambos clubes finalmente alcanzaron un acuerdo. El traspaso se cerraría por una cifra cercana al millón de dólares, agregando que Sochi podría recibir un monto mayor si es que se cumplen una serie de bonos y cláusulas que quedaron establecidas en la operación.

En síntesis: