Unión Española se complica con el descenso en la Liga de Primera, tras un partido que se lo termina dando vuelta Audax Italiano en el Santa Laura el fin de semana pasado.

El duelo complica de enorme manera a los hispanos de Miguel Ramírez, que incluso estaban con la ventaja en un momento por 2-0 y fuera de la zona roja de la tabla de posiciones.

Sin embargo, de cara al regreso del torneo chileno una vez finalizado el Mundial Sub 20 tendrán un fuerte dolor de cabeza. Y no precisamente por la agresión a Eduardo Vargas que no salió en televisión.

El gran dolor de cabeza que viene para Unión Española

Unión Española no solo se tiene que preocupar de escapar de la zona de descenso, donde está peleando con Deportes Iquique, Deportes Limache y Deportes La Serena.

De cara al partido que marca el regreso de la Liga de Primera, tendrán una preocupación adicional. ¿Por qué? El estadio Santa Laura, pero no por complicaciones de la cancha.

Sino porque el 18 de octubre está programado el concierto de Anuel AA, dentro se su gira “RHLM 2”, y que tiene al recinto de Independencia como sede para el artista y sus fans del trap y reggeatón.

Ese mismo fin de semana, los hispanos tienen que ser locales ante Huachipato, uno de los tres últimos partidos en esta condición del Rojo, y clave para la permanencia.

De acuerdo a Independencia Hispana, la realización de dicho concierto complica todo el panorama. “Unión Española recibirá a Huachipato, ¿Pero dónde será?”, dice el medio deportivo partidario de los de Independencia.

Anuel AA llega a Chile con su gira RHLM 2 en el Estadio Santa Laura. Foto: Captura Puntoticket.

“El concierto de Anuel está programado en esas fechas en el Estadio Santa Laura, un día antes de lo que indica el calendario (domingo 19 de octubre)”, agrega.

Además, para ese entonces se despeja otra duda: las luces del recinto de Independencia deben estar 100% operativas, un dolor de cabeza para la realización de la última Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo.

