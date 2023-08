El enojo de Gustavo Huerta con la ANFP: "No les conviene que estemos arriba, nos están perjudicando"

Cobresal ha dispuesto una campaña espectacular para situarse en la cima de la tabla del Campeonato Nacional 2023. Sin embargo, se han sentido sobrepasados por actitudes de la ANFP, quien suele favorecer a los equipos considerados más grandes. Esto según lo expresa su propio DT, Gustavo Huerta.

En la conferencia de prensa tras del partido frente a Universidad Católica, en que empataron 2-2, el entrenador de los mineros se descargó lanzando una fuerte crítica a la ANFP.

“No les conviene que estemos arriba, creo que fuimos perjudicados. La ANFP no quiere que sea campeón un club grande, pero Cobresal hace rato está haciendo las cosas bien y a esta altura ya no es un equipo chico“, comenzó el ex técnico de Universidad de Chile.

Gustavo Huerta se lanza contra la ANFP por trato a Cobresal

En entrevista con Bolavip, Huerta complementó sus dichos y siguió refiriéndose al trato que se le da a los equipos regionales que están en la pelea por el título.

“El medio en general sí resalta la importancia de los equipos grandes del fútbol chileno y que en este torneo no están en una buena posición. Ahí, aparece el discurso que el torneo es mediocre y malo“, manifestó.

“Siento que no es justo para Cobresal, ni para Coquimbo, Huachipato, Unión Española o Everton, ya que todos estamos haciendo esfuerzos importantes para estar arriba. Duele que nos quieran bajar así de la nada. Es ahí donde enfoco mi crítica y mi reclamo”, agregó el oriundo de Ovalle.

Por último se refirió al caso particular del arbitraje en el partido frente a Universidad Católica, encuentro en que Cobresal se sintió fuertemente perjudicado por las decisiones del juez Fernando Véjar.

“Me molestó la actitud de los árbitros en el partido pasado (…) Yo no soy de molestarlos, pero sí vi cosas que me incomodaron y las dije pensando en el futuro”, finalizó Huerta.