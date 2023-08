Nicolás Peric se cuadró con el técnico de Cobresal, Gustavo Huerta, tras el empate 2-2 de Los Mineros contra Universidad Católica, por la fecha 19 del Campeonato Nacional. El cuadro de El Salvador cedió dos puntos en su calidad de súper puntero de la tabla.

Concluido el duelo, Huerta manifestó que “el árbitro jugó al ritmo de lo que quería el rival”, agregando que “yo le he dicho a los dirigentes que tenemos que tener cuidado, porque no les conviene que Cobresal esté peleando arriba. (…) Creo que hoy fuimos totalmente perjudicados”.

En ESPNFShow Chile, el ex arquero de los mineros, campeón con Cobresal el Clausura 2015, explica por qué las palabras del entrenador son correctas.

“No les conviene, de verdad. A nosotros nos entregaron la copa en una mesa de camping, como de fuente de soda… tal cual. No tenían fe de que ganáramos ni que saliéramos campeones. Entonces no llevaron la infraestructura. Esas cosas estaban acá en San Carlos. Entonces pusieron una de estas mesas con un mantel blanco: tomen, ahí está la copa”, dijo el Loco Peric.

El otrora meta añade que “hubo varios momentos en que tuvimos que remar de más, yo creo que está bien la declaración de Gustavo Hurta, porque en el fútbol chileno si haces ruido hay situaciones que cambian. Es muy raro”.

“Con respecto a los penales, para mí los tres son penales: el que le cobra, el que no le cobran a Leo Valencia y el que no le cobran a Zampedri. Los tres fueron penales. Entonces, cuando un árbitro toma la decisión de cobrar un penal que sí es, que no le quede la sensación que los que vienen no son porque ya cobró uno. Aparte lo llaman del VAR y él dice que no. A Valencia, Saavedra le golpe en la rodilla”, complementó el talquino.

Nicolás Peric sentenció que “no quiero decir que lo de Gustavo esté bien, pero el que no llora no mama. Gustavo Quinteros lo hace de una manera regular para generar lo mismo que quiere el técnico de Cobresal. No entiendo por qué es tanta polémica cuando lo dice Huerta. Cuando lo hace Quinteros pareciera que está bien”.