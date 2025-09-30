Gonzalo Fouillioux compartió una emotiva publicación en redes sociales que llegó al corazón del fútbol chileno. El destacado comunicador “se reencontró” con su padre, la leyenda de la selección chilena y Universidad Católica, Alberto Fouillioux, Don Tito.

Gonzalo subió a su Instagram fotografías con Don Tito sumándose a la moda de las publicaciones generadas con inteligencia artificial conocida como “trend con famosos”.

Específicamente, Gonzalo Fouillioux aparece abrazado con su papá, con Don Tito en versión crack de la selección chilena de 1962 y en su posterior faceta de comentarista.

“Sumándome a la tendencia. El abrazo que no te puedo dar hoy, pero que te doy cada día con el alma“, fueron las palabras que colgó Gonzalo Fullú junto a las conmovedoras imágenes.

Don Tito, tampoco te olvidamos

Cabe recordar que Alberto Fouillioux dejó de existir el 23 de junio de 2018 a la edad de 77 años, despedido con mucho cariño y admiración por la UC, el fútbol nacional y todo el país. Junto a Gonzalo, Don Tito realizó el recordado programa de RedGol, Los Fullú.

Alberto Tito Fouillioux comenzó su carrera como jugador en Universidad Católica en 1957, permaneciendo en la UC hasta 1969. Posteriormente defendió a Huachipato, Unión Española y el Lille OSC de Francia. en 1975 volvió a La Franja para colgar los botines.

Con la Católica fue campeón de Primera División en 1961 y 1966, además de ganar el ascenso con la UC en 1975. Como técnico dirigió al cuadro cruzado, a Huachipato y Colo Colo.

Con la selección chilena fue tercero del mundo como delantero fijo de La Roja en el Mundial de 1962. Tras su retiro hizo carrera en los medios, donde trascendió como conductor de Futgol en Canal 13, sin olvidar su colaboración con RedGol. Gonzalo: nos hiciste emocionar. Recuerdo eterno para don Alberto Tito Fouillioux.

