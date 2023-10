El desahogo de Insaurralde tras el ascenso de Cobreloa: "Me costó mucho estar solo en Calama"

Cristian Insaurralde le dio el ascenso a Cobreloa a la Primera División. Los loínos empataban 1-1 con Rangers hasta los descuentos de la última fecha de la Primera B, pero a los 90’+6 apareció el héroe: luego de un centro de Felipe Villagrán, Insaurralde sacó una palomita perfecta para el 2-1 definitivo y la alegría de todo Calama.

Luego del partido, el delantero argentino-paraguayo conversó con la transmisión oficial de TNT Sports y rescató el sacrificio de los dirigidos de Emiliano Astorga. Además, relató lo difícil que fue para él enfrentar la temporada sin su familia, quienes no lo pudieron acompañar en Chile.

“Me quedo con el sacrificio de todos mis compañeros. Durante el año pasamos un montón de situaciones. Arrancamos tambaleando el torneo, que sabíamos que era difícil y parejo. A partir de esfuerzo, sacrificio y mucha humildad pudimos conseguir meternos ahí arriba”, comentó.

“Lograr el ascenso de esta manera es…”, continuó, hasta que fue interrumpido por un abrazo de su compañero Nicolás Gauna. “La felicidad del triunfo y poder conseguir el objetivo que se planteó el equipo desde el principio: devolver a Cobreloa donde merece estar. Un club con tanta historia merece estar en primera”, agregó.

“Estoy contento de ser partícipe de este grupo. De principio a fin peleamos, peleamos, peleamos. Y logramos que toda la gente esté feliz, sobre todo este grupo que se lo merecía. Le mando un beso a mi mujer y mis hijos, que están en Argentina. Se lo dedico a ellos y mi familia, mis hermanos. Hice un esfuerzo de este año, estar solo en Calama. Me costó mucho”, relató.

“Uno por ahí no toma dimensión de lo que sucede en ese momento más que festejar, celebrar y que termine. Me va a tomar unas horas entender y caer lo que he logrado. Mientras tanto voy a festejar con mis compañeros y disfrutar”, celebró Insaurralde, quien después dio la vuelta olímpica en Talca.

Cobreloa vuelve a Primera División tras ocho años

Cobreloa partió ganando en la última fecha de la Primera B luego de que Gustavo Gotti abriera la cuenta a los 32′. Pero las cosas se complicaron a los 65′, cuando Lionel Altamirano anotó un golazo para la igualdad de Rangers. Paralelamente, Santiago Wanderers le ganaba a Deportes Iquique y se estaba tomando el ascenso directo.

Luego, Iquique empató a los 81′ y quedó a un gol de robarse el ascenso, encendiendo aún más las emociones de la definición de la B. Ahí, Cristian Insaurralde despejó cualquier duda: anotó el triunfo de Cobreloa a los 90’+6, el que los dejó como solitarios punteros de la tabla de posiciones. Y campeones.

Con esto, el equipo loíno regresa a la Primera División luego de ocho años. Cobreloa descendió por primera vez en su historia en el Clausura 2015 y desde entonces se mantenía en la segunda categoría. Los loínos tuvieron chances de volver el 2018 y el 2022, cuando perdieron contra Deportes Copiapó en el play-offs del ascenso. Finalmente, hoy vuelve a la máxima categoría.

¿Cómo fue la campaña de Cobreloa 2023?

Cobreloa terminó la temporada 2023 de la Primera B como líder con 54 puntos. De 30 partidos jugados, ganó 16, perdió ocho y empató seis. En la última fecha, le ganó a Rangers. Con la derrota simultánea de Santiago Wanderers, quedó como el solitario puntero y el campeón de la Primera B.

